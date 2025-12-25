Sarıgöl Ziraat Odası'ndan çiftçilere ekipman desteği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ziraat Odası tarafından ekipmanları eksik olan çiftçilere destek sağlamak amacıyla çeşitli tarım ekipmanları mahalle muhtarlıklarına teslim edildi.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından satın alınan yeni ekipmanların yanı sıra, mevcut ekipmanlar da bakım ve onarımdan geçirilerek mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi çiftçilerin kullanımına sunuluyor. Muhtarlıklardan sırayla teslim alınan ekipmanlar, işlerini tamamlayan çiftçiler tarafından tekrar sağlam şekilde muhtarlıklara iade ediliyor. Uygulama, çiftçiler arasında memnuniyetle karşılandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yapılan destekle ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimize bağlarda kullanmaları için her mahalleye birkaç adet gübre makinesi veriyoruz. Mahallelerde bulunan eski ekipmanları da yenileriyle değiştirerek çiftçilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesi Muhtarı Ercan Akdeniz ise, "Ziraat Odamız tarafından mahallemize tahsis edilen ekipmanlar hayırlı uğurlu olsun. Kullanan herkesin kendi malıymış gibi dikkatli ve özenli kullanmasını temenni ediyoruz. Desteklerinden dolayı Ziraat Odamıza teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA