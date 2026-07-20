Haberler

Bağlarda kritik 3 gün

Bağlarda kritik 3 gün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı üreticileri 21-23 Temmuz'da ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı bağcılara uyarıda bulundu. Üreticilerden 21-23 Temmuz tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları istendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında ürün kaybına neden olabilen salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı üreticileri uyardı. Yapılan açıklamada, merkez ve ova mahallelerinde ilaçlama zamanının geldiği belirtilerek üreticilerin belirtilen tarihlerde mücadeleyi aksatmaması istendi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, salkım güvesiyle etkin mücadele kapsamında üreticilerin 21, 22 ve 23 Temmuz 2026 tarihlerinde bağlarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak larva (kurt) ilaçlaması yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca bağlarda külleme hastalığı ile unlu bit zararlısına karşı mücadelenin de ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanarak, üreticilerin bağlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve teknik tavsiyeler doğrultusunda hareket etmeleri istendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zamanında yapılacak ilaçlamanın hem ürün kalitesinin korunması hem de verim kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm üreticilerin belirlenen tarihlere uymalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim

İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde yeni rakibi belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti

Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, imrenerek bakılan adama dönüştü

Evlere kadar girdiler! İstanbul'da dev çekirge alarmı

Evlere kadar girdiler! İstanbul'da dev çekirge alarmı
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!