Bağlarda kritik 3 gün

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı bağcılara uyarıda bulundu. Üreticilerden 21-23 Temmuz tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları istendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında ürün kaybına neden olabilen salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı üreticileri uyardı. Yapılan açıklamada, merkez ve ova mahallelerinde ilaçlama zamanının geldiği belirtilerek üreticilerin belirtilen tarihlerde mücadeleyi aksatmaması istendi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, salkım güvesiyle etkin mücadele kapsamında üreticilerin 21, 22 ve 23 Temmuz 2026 tarihlerinde bağlarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak larva (kurt) ilaçlaması yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca bağlarda külleme hastalığı ile unlu bit zararlısına karşı mücadelenin de ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanarak, üreticilerin bağlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve teknik tavsiyeler doğrultusunda hareket etmeleri istendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zamanında yapılacak ilaçlamanın hem ürün kalitesinin korunması hem de verim kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm üreticilerin belirlenen tarihlere uymalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı