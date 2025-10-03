Saraydüzü'nde Çeltik Hasadı Başladı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik hasadı başladı. Bu sezon 6 bin 500 dekar alandan 5 bin ton ürün bekleniyor.

Saraydüzü'nde çeltik tarlalarında altın başaklar, çiftçilerin emeği ve sabrıyla buluştu. Yetkililer, üretmenin ve ekmeğin değerini vurgulayarak "bereketli bir hasat sezonu" dileğinde bulundu.

Türkiye genelinde yıllık 28 bin tonluk çeltik üretim kapasitesiyle 6. sırada yer alan Sinop'taki üretimin önemli bir kısmı Saraydüzü'nde gerçekleştiriliyor. İlçede yaklaşık 6 bin 500 dekara ekilen çeltikten yıllık ortalama 5 bin ton verim alınıyor. Çeltik ekim alanlarının her yıl artış gösterdiği ve üretimde verimliliğin yükseldiği bildirildi.

Çiftçilerin sulama, gübreleme ve tarımsal destek taleplerinin karşılanması için DSİ ve ilgili kurumlarla iş birliği yürütülüyor. Yetkililer, emeğiyle toprağa bereket katan, sofraya helal lokma koyan çiftçilere kolaylıklar diledi. - SİNOP