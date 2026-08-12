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Uğurlugüme Köyü Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı

Uğurlugüme Köyü Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı
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Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Uğurlugüme köyünde, KÖYDES projesi kapsamında İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği iş birliğiyle yürütülen sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, çalışmayı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve yolun köy ile vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Uğurlugüme köyünde, KÖYDES yol projesi kapsamında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde köy yolunun ulaşım kalitesi artırıldı. Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Davut Boztaş, ulaşım konforunu artıracak çalışmanın Uğurlugüme köyü ve vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen kurum ve personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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