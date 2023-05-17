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Şaphane'de kiraz sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları

Şaphane'de kiraz sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları

Ekonomi Haberleri

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde feromon tuzakları yerleştirme işlemleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde feromon tuzakları yerleştirme işlemleri yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçenin en önemli gelir kaynağı olan kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) zararlısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde feromon tuzakları yerleştirilmeye devam edildiği, sahada bulunan tuzakların ise günlük olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Şaphane Kiraz Ekonomi Haberler

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