SAP Türkiye Kamu Politikası ve Resmi İlişkiler Direktörü Dr. Onur Yıldırım, New York'taki ofise atandı

2019 yılından bu yana SAP Türkiye Kamu Politikası ve Resmi İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Dr. Onur Yıldırım, Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Kamu Politikası Stratejik Projeleri Direktörü olarak SAP'nin New York'taki ofisine atandı. Yeni görevinde, Yıldırım SAP'nin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinden, iş geliştirme projelerinden ve kamu politikası departmanının stratejik global projelerinin yönetiminden sorumlu olacak.