Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

FABRİKA ÇALIŞANLARI HALAY ÇEKTİ

Şanlıurfa'daki bir tekstil fabrikası çalışanları kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Fabrika çalışanları asgari ücretteki yükselişi, patronları ve Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay'ın da katıldığı etkinlikte halay çekerek kutlandı.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI KUTLANDI"

Şanlıurfa OSB resmi sosyal medya hesabından da geceye ilişkin fotoğraflar, "Firma ortakları, çalışanlarına moral motivasyon gecesi düzenleyerek, aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladı." yorumuyla yayınlandı.

Haberler.com - Ekonomi