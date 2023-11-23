Şanlıurfa'da Depremden Etkilenen Küçük İşletmelere 10 Milyon TL Destek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen 'Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı' kapsamında Şanlıurfa'da 180 firmaya 10 milyon 305 bin lira destek sağlandı. ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, desteklerin ağırlığına göre verildiğini belirtirken, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'a plaket takdim etti.

Şanlıurfa'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında 180 firmaya 10 milyon 305 bin lira destek verildi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan açıklamaya göre, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim ile bazı küçük işletme sahipleri bir araya geldi.

Burada konuşan Vinton, Şanlıurfa'nın da dahil olduğu deprem bölgesindeki işletmelere yönelik uyguladıkları destek programına ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'nın diğer illere göre daha az hasar aldığını aktaran Vinton, kentte 2 bin 700 civarında işletmenin depremde ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını belirtti.

Vinton, UNDP olarak daha fazla destek sunmak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim ise hibe programı kapsamında 180 işletmeye toplam 10 milyon 305 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Yetim, "Bu desteğin verilmesinde temel kriter, işletmelerimizin aldığı hasar durumunun ağırlığıdır. Temel amacımız, hiçbir işletmemizin mağdur edilmemesi, hepsinin üretim ve istihdamlarını sağlayarak kalkınması için mümkün mertebe destek sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yetim, desteklerinden dolayı UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'a plaket takdim etti.