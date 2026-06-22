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SANKON Başkanı Cevahiroğlu, Gine Büyükelçisi Fofana ile Ekonomik İş Birliğini Görüştü

SANKON Başkanı Cevahiroğlu, Gine Büyükelçisi Fofana ile Ekonomik İş Birliğini Görüştü
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SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Gine Büyükelçisi Abdoulaye Fofana tarafından kabul edildi. Cevahiroğlu görüşmede yaptığı açıklamada, "SANKON Yönetim Kurulu olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile var olan güçlü iş birliğimiz bundan sonraki yıllarda kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Türkiye ile Gine arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde en üst seviyelere yükseldiğini aktaran Cevahiroğlu, "SANKON üyesi şirketler olarak Gine Cumhuriyeti'nde inşaat, enerji, teknoloji, sağlık, altyapı, üst yapı gibi projelerde görev almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZ HER YIL DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞINMAKTA'

Gine Büyükelçisi Abdoulaye Fofana da Cevahiroğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve siyasal ilişkilere değindi. Fofana, "Türkiye ile Gine arasındaki ilişkilerimiz her yıl daha ileri seviyelere taşınmaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile güçlü iş birliğimiz bundan sonraki süreçlerde de devam edecektir" diye konuştu.

Fofana, SANKON üyesi şirketleri Gine Cumhuriyeti'ndeki projelerde görev almaya davet ederek, bunun için her türlü kolaylaştırıcı imkanları oluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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