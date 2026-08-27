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Geleceğin Fabrikalarında Verimlilik Öne Çıkıyor

Geleceğin Fabrikalarında Verimlilik Öne Çıkıyor
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Sanayide geleceğin üretim tesislerinde yüksek kapasite kadar enerji, zaman, hammadde ve iş gücü verimliliği de belirleyici olacak. Teknolojik dönüşümle birlikte işletmeler, kaynakları etkin kullanarak üretim süreçlerinde verimliliğe odaklanacak. STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, başarının yalnızca ürün miktarıyla değil, üretimde kullanılan kaynakların etkinliğiyle ölçüleceğini vurguladı.

Sanayide geleceğin üretim tesislerinde yalnızca yüksek üretim kapasitesinin değil, enerji, zaman, hammadde ve iş gücü gibi kaynakların etkin kullanılmasının da belirleyici olması bekleniyor. Teknolojik dönüşümle birlikte işletmelerin üretim süreçlerinde verimliliğe odaklanması, geleceğin fabrikalarının rekabet gücünde önemli rol oynayacak.

Türkiye sanayisinde üretim artışı yaşanırken kapasite kullanımındaki dalgalanmalar, işletmelerin mevcut üretim altyapılarını daha etkin değerlendirmesinin önemini ortaya koyuyor. Sanayide teknolojik dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte fabrikaların üretim anlayışında da değişim yaşanıyor. Yalnızca daha fazla üretim yapmaya odaklanan anlayışın yerini, mevcut kaynakları daha etkin kullanarak verimliliği artırmayı hedefleyen üretim modelleri almaya başladı. STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, teknolojik dönüşümün temel hedefinin yalnızca otomasyonu artırmak değil, üretimin bütününde verimliliği yükseltmek olması gerektiğini söyledi. Tecelli, "Geleceğin fabrikasında başarıyı yalnızca kaç ürün üretildiği belirlemeyecek. O ürünün ne kadar enerji, zaman, hammadde ve iş gücü kullanılarak üretildiği de belirleyici olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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