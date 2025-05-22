Sanayi ve İnşaat Sektörlerinde İstihdam Artışı

Sanayi ve İnşaat Sektörlerinde İstihdam Artışı
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2025 yılı birinci çeyreğinde Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam endeksi yüzde 1,4 artarken, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 44,7 oranında yükseldi. Sanayi sektöründe ise istihdam endeksi ve çalışılan saat endeksi düşüş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Birinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 2,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 44,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,5, inşaat sektöründe yüzde 43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 1,8 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 10,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 41,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,6, inşaat sektöründe yüzde 41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 41,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,4, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 42,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,9, inşaat sektöründe yüzde 46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 42,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 8,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 6,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,8, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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