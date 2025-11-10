Sanayi Üretim Endeksi Eylülde Yüzde 2,2 Düştü, Yıllık Artış Yüzde 2,9

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azalış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: