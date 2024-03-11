Üye Girişi
Haberler

Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Endeksi Arttı

Güncelleme:

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı. Ayrıca toplam ciro aylık yüzde 5,1 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli? Tunca Tuncer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Tunca Tuncer kaç yaşında, nereli? Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kaç yaşında, nereli? Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli? Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli? Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title