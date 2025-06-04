Samsung, Yapay Zeka Uygulaması Gemini'yi Galaxy Giyilebilir Cihazlarına Entegre Ediyor

Samsung, Yapay Zeka Uygulaması Gemini'yi Galaxy Giyilebilir Cihazlarına Entegre Ediyor
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Samsung Electronics, Google ile işbirliğiyle geliştirilen yapay zeka uygulaması Gemini'yi Galaxy giyilebilir cihaz ekosistemine entegre etmeyi planlıyor. Kullanıcılar, sesli komutlarla bilgiye erişim sağlayarak günlük rutinlerini kolaylaştıracak.

Samsung Electronics, Google işbirliğiyle geliştirilen yapay zeka uygulaması Gemini'yi, Galaxy giyilebilir cihaz ekosistemine entegre etmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Gemini'yi Galaxy dünyasında daha erişilebilir hale getirmek için harekete geçti.

Samsung Electronics, bu kapsamda daha önce yalnızca akıllı telefonlarda kullanılabilen Gemini'yi, bu yazdan itibaren Galaxy Watch6 serisi ve sonrasında piyasaya sunarak Galaxy giyilebilir ürün serisine entegre etmeyi planlıyor.

Ayrıca, Galaxy Buds3 serisiyle eşleştirildiğinde, yapay zeka uygulaması sesli komutlarla etkinleştirilebilecek. Bu güncelleme, daha önce yalnızca akıllı telefonlarda bulunan yapay zeka işlevlerini Galaxy ekosistemine yayarak daha bütünleşik ve akıllı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Gemini'nin Galaxy Watch ile entegrasyonu, kullanıcıların günlük rutinlerinde sesli komutlar yoluyla bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, örneğin e-posta içeriklerine ulaşmak veya konum bazlı öneriler almak gibi işlemleri telefonu çıkarmadan sesli komutla gerçekleştirebilecek.

Galaxy Buds ile kullanıldığında, Gemini deneyimi çok daha akıcı hale geliyor. Sesli komutlar veya "basılı tutma" kontrolleriyle Galaxy Buds üzerinden Gemini'yi etkinleştirmek ve Galaxy akıllı telefonla sorunsuzca etkileşim kurabilmek mümkün hale gelecek.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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