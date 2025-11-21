Samsung, Yapay Zeka Merkezli Ağlarla Geleceğin Telekomünikasyonunu Şekillendiriyor

Samsung Electronics, "Yapay Zeka Merkezli Ağlarla Yeni Olanakların Kapılarını Açmak" temasıyla Silicon Valley Future Wireless Summit 2025 etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaliforniya'nın Mountain View kentinde gerçekleştirilen etkinlik, telekomünikasyon operatörleri, üreticiler, devlet kurumları ve akademi dünyasından temsilcilerden oluşan yaklaşık 100 seçkin katılımcıyı ağırladı.

Haziran ayında 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) ile 6G standardizasyon görüşmelerinin başlamasının ardından sektörün odak noktası, 6G iletişime yapay zekayı entegre eden yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine kaydı. Bu çerçevede Samsung, etkinlikte, yapay zeka tabanlı teknolojilerle gerçekleştirdiği başarı hikayelerini katılımcılara aktardı.

Telekomünikasyon sektöründen uzmanların açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, sırasıyla "Yapay Zeka Destekli Yeni Hizmetler", "Yapay Zeka Radyo İnovasyonları" ve "Yapay Zeka Ağ İnovasyonları" başlıklı ana oturumlarla devam etti. Soru-cevap kısımlarına da yer verilen oturumlarda, katılımcılar arasında dinamik bilgi alışverişini sağlayan panel tartışmaları ve aktif sohbetler yapıldı.

Yapay zeka teknolojileriyle mümkün hale gelen yeni kablosuz ağ hizmetlerine odaklanan ilk oturumda, sektör temsilcileri, AR, XR ve ISAC (Entegre Algılama ve İletişim) gibi teknolojilerin potansiyeli konusunda fikir birliğine vardı.

AI-RAN (yapay zeka ve radyo erişim ağları) ve yapay zeka aracılığıyla kablosuz ağ performans optimizasyonundaki son gelişmelerin ele alındığı ikinci oturumda, 6G iletişimin temel teknolojilerinden AI-RAN çözümü hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Üçüncü oturumda ise kablosuz ağlardan kablolu ağlara ve sunuculara kadar uzanan yapay zeka tabanlı iletişim teknolojilerinin farklı etkileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, ağ otomasyonu, kaynak yönetimi optimizasyonu ve öngörücü bakımda yapay zekanın nasıl kullanılabileceği ve ağlarda operasyonel verimliliğin en üst düzeye nasıl çıkarabileceği hakkında bilgi sahibi oldu.

Etkinliğin sonunda, Samsung ve iş ortaklarının birlikte geliştirdiği AI-RAN teknolojisine ilişkin tanıtıma yer verildi. Katılımcılar, AI-RAN çözümüyle donatılan baz istasyonu iletişim ekipmanının ağ kalitesini optimize etmek için özerk kararlar aldığını ve ayarlamalar yaptığını gösteren doğrulama sonuçlarına ilgi gösterdi.

Samsung, 6G işbirliklerini artırıyor

Samsung, telekomünikasyon operatörleri, araştırma enstitüleri ve konsorsiyumlar gibi global iş ortaklarıyla 6G ve AI-native (yapay zekayla çalışan) iletişim teknolojileri alanındaki işbirliklerini artırıyor.

Gelecekteki iletişimin kalitesini artırmak hedefiyle bu yıl KT gibi Güney Kore'nin yerli operatörlerinin yanında SoftBank ve KDDI Research gibi global şirketlerle ve araştırma enstitüleriyle işbirliklerine imza atan Samsung, 6G teknolojilerinin geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde öncü rol oynayan global konsorsiyum Verizon 6G Innovation Forum'a da katılıyor.

Global ortaklarla yaptığı işbirliklerini artırmayı planlayan Samsung, yapay zekayla iletişim teknolojilerini birleştiren araştırmalarını sürdürmeyi, böylece yeni nesil iletişim teknolojilerindeki öncülüğünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Research İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Advanced Communications Research Center Başkanı JinGuk Jeong, kullanıcı deneyimini ve ağlardaki operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmak için iletişim sistemlerine yapay zekayı entegre etmeye odaklandıklarını belirtti.

Jeong, "Silicon Valley Future Wireless Summit aracılığıyla, telekomünikasyon sektöründeki işbirliklerimizi artıracağız ve yeni nesil iletişim teknolojilerini ilerletme çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.