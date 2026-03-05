Samsung Electronics Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zeka vizyonunu paylaştı

Samsung Electronics, Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) global üretimde 2030 yılına kadar "Yapay Zeka Destekli Fabrikalar"a geçme stratejisini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği MWC, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlikte endüstriyel yapay zeka vizyonunu paylaşan Samsung, "Agentic AI" teknolojisini üretim faaliyetlerinin geneline yaymaya hazırlanıyor. Şirket, 2030 yılına kadar gelen malzeme lojistiği ve üretimden kalite kontrole kadar tüm değer zincirine yapay zekayı entegre etmeyi ve yeni nesil otonom üretim ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Geçiş sürecinin bir parçası olarak üretim süreçlerinin tamamına dijital ikiz tabanlı simülasyonlar uygulayacak şirket, kalite kontrol, üretim ve lojistik alanlarında özelleştirilmiş yapay zeka ajanları kullanacak. Bu ajanlar aracılığıyla veriye dayalı analiz ve ön doğrulamayı güçlendirmeyi planlayan Samsung, global üretim ağında kalite standartlarını, operasyonel verimliliği ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Yapay zeka entegrasyonunu Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) operasyonlarına da genişletecek şirket, proaktif algılama ve otomatik tehlike önleme sistemleri sayesinde dünya genelindeki üretim tesislerinde iş yeri güvenlik standartlarını geliştirecek.

Dönüşümün merkezinde, ilk kez Galaxy S26 serisinde tanıtılan "Agentic AI" teknolojisi yer alıyor. Tanımlanmış hedefleri gerçekleştirmek için kararları otonom şekilde planlayabilen ve uygulayabilen teknoloji, şirketin mobil sektördeki yapay zeka yeteneklerini üretim sektörüne taşıyor.

Samsung Electronics, otomasyondan gelişmiş otonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla üretim hatlarında, görevlere özel tasarlanmış insan benzeri robotları aşamalı olarak kullanılmaya başlayacak. Bunlar arasında hat operasyonları için işletim, malzeme nakliyesi için lojistik, hassas görevler için montaj robotları bulunuyor.

Şirket, insan erişiminin riskli olduğu alanlarda ise dijital ikiz çözümlerinin entegre edildiği çevresel güvenlik robotlarını yaygınlaştıracak. Söz konusu robotlar, çalışma koşullarını sistematik şekilde izleyerek potansiyel riskleri belirlemek ve sahadaki tehlikeleri proaktif biçimde azaltmak üzere tasarlanıyor.

Yönetişim stratejisi SMBS'de paylaşıldı

Öte yandan şirket, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Samsung Mobil İş Zirvesi'nde (SMBS) yapay zeka otonomisini genişletmek için yönetişim stratejisini de paylaştı.

Söz konusu strateji, güvenlik mekanizmalarının ilk tasarım aşamasından itibaren entegre edilmesiyle dünya genelindeki müşteriler ve iş ortakları için endüstriyel yapay zekanın sorumlu ve güvenilir bir şekilde genişlemesini amaçlıyor.

B2B müşterileri ve iş ortaklarının davet edildiği etkinlikte B2B stratejisi ve teknoloji trendleri ele alınırken, endüstriyel sektörler arası işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Teknoloji Araştırmaları Başkanı Young Soo Lee, üretime yönelik inovasyonların bir sonraki aşamasının, yapay zekanın operasyonel bağlamları gerçek zamanlı anladığı ve bağımsız karar uyguladığı otonom ortamlar oluşturmak olduğunu belirtti.

Lee, "Global üretimde yapay zeka destekli inovasyonlara geçişe öncülük etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.