Samsung, mercan resiflerini korumak için ABD'li Seatrees ile işbirliği yaptı

Samsung, ABD merkezli Seatrees kuruluşuyla işbirliği yaparak mercan resiflerinin restorasyonuna yönelik yeni bir girişime destek vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, balıkçılıkta kullanılan ağ atıklarını geri dönüştürerek Galaxy cihazlarında kullanmasının ardından, mercan resiflerinin korunması için yeni bir adım daha atıyor. Şirket, resiflerin restorasyonunda ön saflarda yer alan bölge halkına ve uzmanlara mobil teknolojilerini sunarak ekosistemin karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm üretmeyi hedefliyor.

Samsung, hayalet ağ olarak bilinen atık balık ağlarından geri dönüştürülmüş malzemeleri 2022'de tanıttığı Galaxy S22 Serisi'nden itibaren cihazlarında kullanıyor. Şirket, okyanuslara bağlı plastik atıkların hassas deniz ekosistemlerine verdiği zararı azaltmak amacıyla bu malzemelerin tüm Galaxy mobil ürünlerinde kullanımını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Samsung, resiflerin restorasyonu için yeni teknolojiler geliştirmek üzere Seatrees ve California San Diego Üniversitesi ile işbirliği yapıyor. Bu kapsamda, kıyı topluluklarındaki mercan resifi restorasyon aktivistlerine ve araştırmacılara sağlanan Galaxy kamera teknolojileri, restorasyon çalışmalarının daha iyi izlenmesini ve iklim değişikliği ile kirlilikten etkilenen resifleri onarma çabalarının ilerletilmesini sağlayacak.

Samsung ve Seatrees, dünya okyanuslarının sağlığını iyileştiren teknolojik çözümleri geliştirmek amacıyla Fiji, Endonezya ve ABD'deki kar amacı gütmeyen kuruluşları ve yerel toplulukları destekliyor. Bu kuruluşlar, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve terk edilen balık ağları nedeniyle zarar gören mercan resiflerinin restorasyonu için mobil teknolojilerin daha geniş bir ölçekte kullanılmasını ve süreçlerin daha verimli hale gelmesini amaçlıyor.

Mobil teknolojilerle resif restorasyonu

Mercan resifleri, okyanus tabanının yüzde 1'inden daha azını kaplamasına rağmen tüm deniz yaşamının yaklaşık yüzde 25'ini destekliyor. Bu özellikleriyle dünyanın biyolojik çeşitliliği en yüksek ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünya genelinde milyonlarca insan, gıda, geçim kaynağı ve kıyıların korunması açısından mercan resiflerine bağımlı yaşıyor. Ancak, mevcut eğilimler devam ederse, resiflerin 2050'ye kadar yok olma riski bulunuyor. Samsung'un desteklediği yeni girişim, küresel çapta mercan restorasyon projelerinin hız kazanmasını amaçlıyor. Mobil cihazları temel alan gelişmiş takip teknolojisiyle resiflerin sağlık durumu daha doğru analiz edilecek.

UC San Diego Scripps Institution of Oceanography'den ve yerel topluluklardan bilim insanları, mercan resiflerinin büyümesini ve sağlığını değerlendirmek amacıyla fotogrametri tekniğini kullanıyor. Bu yöntem, resiflerin 3 boyutlu modellerinin geliştirilmesine olanak tanıyarak araştırmacıların iklim değişikliğinin mercanlar üzerindeki etkilerini hafifletecek uygun müdahaleleri belirlemesine yardımcı oluyor.

Samsung'dan su altı fotoğrafçılığına özel "Okyanus Modu"

Araştırmacıların mercan restorasyon çabalarının etkisini daha iyi anlamaları için topladıkları verilerin doğruluğu büyük önem taşıyor. Ancak su altında net ve doğru fotoğraflar çekmek, çeşitli teknik engeller nedeniyle zorlaşıyor. Dalgıçların resifleri görüntüleme sırasında yaşadığı hareket bulanıklığı ve deniz suyunun uzun dalga boylu renkleri emmesi, görsellerin çıplak gözle algılanandan daha koyu ve mavi çıkmasına neden oluyor.

Samsung, bu zorlukların üstesinden gelmek için Galaxy cihazları için özel olarak geliştirilen "Okyanus Modu" adlı kamera teknolojisini devreye aldı. Bu özellik, hareket bulanıklığını azaltarak, su altı çekimlerinin kalitesini artırarak ve kameranın beyaz dengesini optimize ederek araştırmacıların mercan resiflerini daha doğru bir şekilde görüntülemesine olanak tanıyor. Böylece resif restorasyon süreçlerinin başarısı daha iyi analiz edilebiliyor.

Samsung, 2024'te Bali, Viti Levu Adası, Fiji ve Florida gibi mercan resiflerinin zarar gördüğü bölgelerde restorasyon projelerine destek sağladı. Bu süreçte, 11 binden fazla mercan parçası doğaya yeniden kazandırıldı.

"Bu adım, daha etkili ve bilim temelli yönetim sağlama potansiyeline sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil e-Deneyim İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü Stephanie Choi, bugüne kadar 150 tondan fazla atık balık ağını Galaxy cihazlarının temel bileşenlerinde kullandıklarını belirtti.

Choi, "Bu yıl dünyanın dört bir yanında zarar görmüş deniz ekosistemlerinin onarılmasına ve korunmasına yardımcı olan teknolojiler geliştirerek okyanusları sağlığına kavuşturma taahhüdümüzü daha da ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Scripps Institution of Oceanography'den Deniz Ekoloğu ve Deniz Biyoçeşitliliği Koruma Merkezi Direktörü Stuart Sandin de mercan resiflerinin restorasyonuna yönelik tasarım ve uygulamalarda güvenilir bilgilerin önemine işaret ederek, mobil teknolojilerin bu bilgilere erişimi güçlendirmek açısından pek çok fırsat sunduğunu aktardı.

UC San Diego Center for Health Design Direktörü ve İnsan Merkezli Teknolojiler Uzmanı Eliah Aronoff-Spencer ise söz konusu işbirliğinin araştırma ve restorasyonu kolaylaştırdığına işaret ederek, "Bu adım, geniş ölçekte daha etkili bilim temelli yönetim sağlama potansiyeline sahip." açıklamasında bulundu.

Seatrees Kurucu Ortağı ve Direktörü Michael Stewart da bu işbirliğinin, okyanus ekosistemlerini restore ederek umutları yeniden yeşertmek üzere bir araya gelen insanların ve kuruluşların çabasını temsil ettiğini vurgulayarak, "Samsung ve UC San Diego ile işbirliği yaparak, yerel toplulukların resifleri geniş ölçekte ve etkili bir şekilde restore etmesini destekleyecek yenilikçi araçlar sunabiliriz." şeklinde görüş belirtti.