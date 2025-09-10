Samsung, Galaxy Watch Ultra için One UI 8 Watch Güncellemesini Duyurdu

Samsung Electronics, Galaxy Watch Ultra için One UI 8 Watch güncellemesini kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Galaxy Watch8 serisiyle tanıtılan motivasyonel fitness özellikleriyle hassas ve sezgisel arayüz çözümleri, güncellemeyle daha geniş bir Galaxy kullanıcı kitlesine ulaşıyor.

Güncellemeyle Galaxy Watch Ultra kullanıcıları, motivasyonu artıran içgörüler yardımıyla daha sağlıklı alışkanlıklara teşvik eden "koşu koçu","vasküler yükü","antioksidan indeksi" gibi araçlara erişebiliyor.

One UI 8 Watch ile sunulan kullanıcı arayüzü, önemli bilgileri akıllı saatin ekranında sunacak şekilde optimize edildi. Veri ölçümlerinden hava durumuna kadar her bilgiyi özelleştirilebilir bir görünümle verebilen Multi-Info Tiles özelliği, kullanıcılara, ihtiyaç duydukları bilgileri gerekli anda sunuyor.

Now Bar ise kullanıcıların üzerinde çalıştıkları her şeye her zaman erişebilmesini sağlıyor. Söz konusu One UI 8 Watch özellikleri, Galaxy Watch Ultra'nın güçlü performansına ve dayanıklılığına entegre oluyor.

Galaxy Watch Ultra, yeni tanıtılan Mavi Titanyum ile üç farklı titanyum renk seçeneğiyle sunuluyor.

Samsung, Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic ve Mavi Titanyum Galaxy Watch Ultra modellerini de yakında dünya çapında piyasaya sürecek.