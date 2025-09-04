Samsung, AI Home ile Geleceğin Evini Tanıttı

Samsung Electronics, IFA 2025 kapsamında Almanya'da düzenlenen Innovation For All etkinliğinde "AI Home: Future Living, Now" vizyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vizyonları arasında yer alan Bespoke AI, Vision AI ve Galaxy AI ile Samsung, zindelik bilgileri sunmaktan enerji verimliliğine kadar, yaşam ve iletişim şekline katkı sunmaya devam ediyor.

Samsung'un AI Home çözümleri, sadece geleceğin değil bugününün kullanıcılarının da deneyimleyebileceği bir gerçeklik olarak herkese fayda sunmayı hedefliyor.

Şirketin sunduğu AI Home deneyimleri günlük yaşamı rahat, verimli, zinde ve güvenli hale getirmek için geliştirildi. Şirketin yaptığı bir araştırma, tüketicilerin yüzde 66'sının yapay zeka destekli ev fikrini çekici bulduğunu ve çoğunun bu sayede günlük işlerin kolaylaşacağına (yüzde 44), telefonla veya sesli komutlarla daha fazla kontrol sahibi olacağına (yüzde 45) inandığını ortaya koyuyor.

SmartThings'in sağladığı otomatik rutinlerle şirketin vizyonunu gerçeğe dönüştüren AI Home, aydınlatmayı, sıcaklık ayarını ve hatta panjurların hava durumuna göre senkronize edilmesini otomatikleştirerek zahmetsiz bir yaşam sunuyor.

İnsanların yüzde 93'ü evlerini bir yuva, yüzde 80'i ise sosyal bir merkez olarak görüyor. Aileler birlikte daha fazla zaman geçirdikçe AI Home, sunduğu zindelik kontrolleri, kişiselleştirilmiş uyku ayarları ve beslenme planlaması sayesinde paylaşılan anları zenginleştiriyor.

Tüketicilerin yapay zekadan beklediği başlıca faydalar arasında enerji verimliliği yer alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı, evinde kurulu yapay zeka destekli bir sistemin, harcamaları takip etmeye ve tasarruf sağlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

SmartThings Energy ile AI Home, çamaşır makinesinin enerji kullanımını yüzde 70'e kadar azaltabiliyor. Güvenlik hala kritik öneme sahip ve tüketicilerin yüzde 40'ı, yapay zekanın zamanında uyarılar vererek ev güvenliğini artıracağını düşünüyor.

Samsung Knox Vault, hassas verileri donanım düzeyinde korurken, Knox Matrix ise ekosistem genelinde sağladığı güvenlikle bağlantılı cihazlar arasındaki korumayı genişletiyor.

"Yapay zeka destekli yetenekleri yeni seviyeye taşıyor"

Samsung'un en yeni Bespoke AI ürünleri, yapay zeka destekli yetenekleri yeni seviyeye taşıyarak, hem mutfakta hem de diğer alanlarda etkili yaşam deneyimleri sunuyor.

Şirketin güvenilir bir dost gibi hissettirmek üzere tasarladığı Vision AI Companion çözümü, doğal etkileşimler kurarak ve gerçek insan gibi tepkiler vererek ev eğlencesini yeniden tanımlıyor. Şirket, açık platform yaklaşımını benimseyerek Google, Microsoft ve Perplexity gibi küresel işbirliklerini güçlendiriyor.

Öne çıkan diğer gelişmeler arasında "Micro RGB", "The Movingstyle" ve "Samsung Sound Tower" teknolojileri yer alıyor.

Galaxy S24 serisiyle tanıtılan Galaxy AI'ın 2024'te 200 milyondan fazla cihaza genişletileceği taahhüdüyle, Samsung Galaxy, mobil yapay zeka inovasyonlarında yeni bir çağ başlattı.

Galaxy AI deneyiminin 400 milyondan fazla cihaza sunulması hedefleniyor

Şimdi ise en yeni Galaxy AI deneyimi, çok boyutlu yapay zeka özelliklere sahip daha geniş cihaz yelpazesinde mobil deneyimler sunmak için yeni cihazlara genişletiliyor. Şirket, Galaxy AI deneyimini yıl sonuna kadar dünya çapında 400 milyondan fazla cihaza sunmayı hedefliyor.

Şirketin IFA'daki ürünleri 5-9 Eylül arasında Berlin'de kurulacak olan CityCube'de ziyaretçilere açık olacak.

Samsung Electronics, sanatçı Maotik ile işbirliği içinde oluşturduğu medya sanatı enstalasyonunu sergi salonunun girişinde konumlandırılan 50 metre genişliğindeki devasa dijital ekranda sergileyecek.

Verilerin organik hareketleriyle oluşan dinamik dalgaların yer aldığı "Wind" başlıklı videoda, şirketin sunduğu yapay zeka teknolojileriyle müşterilerin günlük yaşamının nasıl daha iyi hale geldiği simgeleniyor.

"Yapay zekayı günlük yaşama entegre ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri İş Birimi Başkanı Cheolgi Kim, yapay zekanın sadece geleceğini hayal etmekle kalmadıklarını, onu günlük yaşama entegre ettiklerini belirtti.

Samsung'un AI Home inovasyonlarının, akıllı cihazların ötesine geçtiğini aktaran Kim, "Samsung'un AI Home inovasyonları, kullanıcısını gerçekten anlayan, ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve kullanıcıların en önem verdiği şeylere özen gösteren evler sunuyor. Bu gelişme, teknolojinin arka planda hayatınızı desteklediği ve kullanıcıların hayatını daha dolu dolu yaşayabildiği yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.