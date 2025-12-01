Samsun Yurt Savunma, İhracat Değerini 250 Dolar Hedefliyor

Türk savunma sanayii bünyesinde 80'den fazla ülkeye ihracat yapmayı başaran Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), yaptığı stratejik yatırımların katkısıyla savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat kilogram değerini 250 dolara çıkarmaya hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen silah sistemleri üreticilerinden SYS Grup, yüksek teknolojiye dayalı üretimi ve güncel tehditlere karşı geliştirdiği modern çözümlerle, ürünlerinin katma değerini artırıyor. SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, savunma sanayi alanında 1998 yılından bu yana gösterdikleri gelişimi, ihracat başarılarını ve 2026 hedeflerini değerlendirdi. Aral, Türkiye savunma sanayisinin 2024 yılı ortalama kilogram başı ihracat değerinin 67 dolar seviyesinde olduğunu, SYS Grup'un bu rakamı 125 dolara çıkarmayı başardığını vurguladı. Aral, SYS Grup'un önümüzdeki yıllardaki hedefinin ise 250 dolar bandına ulaşmak olduğunu belirtti.

SYS Grup olarak savunma sanayisine girişlerinin tabanca üretimiyle başladığını hatırlatan Aral, 2017'ye kadar yürürlükte olan özel sektöre uzun namlulu silah üretim yasağı nedeniyle, özel sektörün yalnızca yivsiz av tüfeği ve tabanca üretebildiğine işaret etti. Aral, "Tabanca üretiminde günümüzde de yüksek katma değer bulunmasına karşın SYS Grup olarak 2012 senesinde daha da yüksek katma değerli ürünlere geçiş kararını aldık. Tabi ilk olarak tabancalarımızın hitap ettiği segmenti üst segmente taşımak için önemli hamleler yaptık. Spor atıcılık alanına girme kararı ile önemli atıcıları kadromuza katarak geleceğin silahlarını tasarladık ve ürünlerimizin pazardaki konumunu A segmente taşıdık ve satış fiyatlarını arttırdık. Yine hafif silahta çok kritik olan aksesuar programımızı kendi bünyemizde geliştirdik. Bu sayede kullanıcılarımız için çok derin ve güvenli bir aksesuar portföyü oluşturduk, bu da kullanıcıların silahlarımız ile aksesuarlarımızı da tedarik etmesinin imkanını sağladı. Örnek olarak tabanca ile refleks nişangahı (optik) bir araya getiren ilk üreticilerden biriyiz ve silahlarımız ile bugün yılda 70 bin adetten fazla optik satışı gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Hafif silah üretiminde yatırım maliyetlerinin düşük ve dünyada rekabetin fazla olması dolayısıyla orta kalibre alanına yatırım yapmaya karar verdiklerini dile getiren Aral, bu konuda izledikleri stratejiyle ilgili, "O dönemki yasaklar sebebi ile ilk etapta orta kalibre silahların platformlara entegrasyonu altyapısını kazanmak amacıyla yatırım yaptık. Amerikan ve İngiliz silah üreticilerinin mümessilliklerini alarak ürünlerini kara, deniz ve hava platformlarına mekanik ve elektro mekanik çözümler ile entegre etmeye başladık. Bu girişimimiz bize gelecekte silah üretimine başladığımızda edinmemiz gereken bir kabiliyeti önden kazandırdı. Bu stratejik hamle ile de pazarı tanıdık ve sattığımız ürünlerin entegre lojistik desteklerini vermemiz sebebi ile kullanıcılar ile iletişim sürekliliğini sağladık. 2017 yılında yasakların kalkması ile de ilk olarak 12,7mm ağır makineli tüfeğin geliştirme süreçlerine başladık. 2018 yılı Ocak ayında başladığımız geliştirme sürecini 2022 Aralık ayında tamamladık. Aynı tarihlerde yine orta kalibre alanında önemli üreticilerden iş ortağımız İngiliz AEI Systems'ın da SYS Grup bünyesine alımını gerçekleştirdik. Bu alım ile ürün portföyümüze 20, 25 ve 30mm silahlar da dahil olmuş oldu" diye konuştu.

SYS Grup bünyesinde İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren UNIROBOTICS'in de bu silahlara uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri (UKSS) geliştirip üretmesinin Grubu önemli bir noktaya taşıdığını vurgulayan Aral, bu sayede kilogram başı ihracat bedelini 125 dolardan 250 doların üzerine çıkaracak bir portföye ulaştıklarını belirtti. Aral, "Örnek olarak SYS Grup bugün, 30x113mm silahı üretebilen 3 firmadan biri ve kendi bünyesinde bu silaha UKSS üreten 2 firmadan biri olma konumuna yükseldi. Bu sayede bugün açık deniz karakol gemilerinde, insanlı ve insansız kara ve deniz platformlarında, döner ve sabit kanatlı hava araçlarında sistemlerimiz, yapay zeka tabanlı en sofistike yazılımlar ile görev yapıyor" şeklinde konuştu.

Hafif silah üretiminde üst segment ürün gruplarına yönelmenin, orta kalibre alanına yapılan yatırımların ve mekatronik entegrasyon çözümlerinin SYS Grup'un katma değerini arttırdığını vurgulayan Aral, bundan sonra da teknoloji firması olmanın gereği olarak yatırımlar yapmaya ve ürünlerimizin katma değerlerini arttırmaya devam edeceklerini kaydetti. - İSTANBUL