Samsun Yurt Savunma, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyor

Samsun Yurt Savunma, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyor
Güncelleme:
Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Cumhuriyetimizin önemini vurguladı ve savunma sanayindeki yerli üretimle bağımsızlık hedeflerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Samsun Yurt Savunma Grup şirketleri olarak bizler, Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı bu değerlere her zaman sahip çıkıyor, savunma sanayiinde yerli ve milli çözümlerimizle ülkemizin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

Zafer Aral yaptığı açıklamada, "Dünya sahnesindeki 2 bin 234 yıllık Türk varlığının, çağdaş kimliğini kazandığı büyük yürüyüşün 102. yılında; gururumuz, coşkumuz ve inancımızla Cumhuriyet'imizi kutluyoruz. Nice yüzyıllar boyunca, bağımsız, güçlü ve üretken bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının, çağdaş bir devlet olma iradesinin en güçlü ifadesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'imiz, sadece bir yönetim biçimi değil; aklın, bilimin, üretimin ve bağımsızlığın teminatıdır. Samsun Yurt Savunma Grup şirketleri olarak bizler, Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı bu değerlere her zaman sahip çıkıyor, savunma sanayiinde yerli ve milli çözümlerimizle ülkemizin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Bu bilinçle geliştirdiğimiz her ürün, ürettiğimiz her teknoloji, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmakla kalmıyor; aynı zamanda Cumhuriyet'imizin en büyük dayanağı olan bağımsız ve güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıyor. Bağımsızlığın sürdürülebilirliğini, ancak üretimle, teknolojiyle ve güçlü bir sanayi altyapısıyla koruyabiliriz. Bu anlayışla, savunma sanayiinin ülkemizin hem güvenliği hem de barışı için taşıdığı stratejik rolün farkındayız" ifadelerini kullandı.

Aral, sözlerini şöyle tamamladı:

Cumhuriyet'imizin temel ilkeleriyle uyumlu olarak, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinden aldığımız ilhamla, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın barışına katkı sağlayan teknolojiler üretmeye devam ediyoruz. Yerli ve milli teknolojilerimizle ülkemizin uluslararası alandaki imajına ve etkinliğine katkıda bulunuyoruz. Özellikle son dönemde bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin üstlendiği sorumluluklar da bu çabaların ne kadar değerli olduğunu somut şekilde ortaya koymaktadır. Cumhuriyet'imizi bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - İSTANBUL

