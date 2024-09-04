Samsun ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odaları Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Bartın TSO arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Samsun TSO ile Bartın TSO, imzaladıkları protokol ile "Kardeş Oda" oldu. Kardeş Oda protokolü imza töreni Samsun TSO'da gerçekleştirildi. Protokolü, Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Bartın TSO adına da Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık imzaladı.

"Kardeşliğimiz daim olacak"

İki odanın yönetim kurulu başkanı yaptıkları konuşmalarda birlik-beraberlik mesajı verdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş birliğini güçlendirmek ve müşterek çalışmalar yapmak üzere imzalanan 'Kardeş Oda' protokolünün Samsun'a ve Bartın'a hayırlı olmasını temenni etti. İmza töreninde konuşan Murzioğlu, "Bartın TSO yöneticilerini kurumumuzda ağırlamaktan ziyadesiyle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Samsun Ticaret Sanayi Odası olarak daha önceden Tekirdağ ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzaladığımız Kardeş Oda protokolünü bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile devam ettirdik. Yöneticiler ve kurumlar olarak kardeşliğimiz daim olacak. Bundan sonra karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerimizden en üst seviyede faydalanmalıyız. Ortak toplantılar düzenleyerek bu ilişkilerimizin verimli ve sürekli olmasını sağlamalıyız. İnşallah birlikte güzel projelere imza atacağız" dedi.

Amacımız yatırım ortamının ve ticari hayatın gelişmesi

Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık ise Samsun'la Kardeş Oda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnşallah 'Kardeş Oda' protokollüyle birlikteliğimizi genişleteceğiz. Samsun ile 'Kardeş Oda' olmaktan şeref duyuyoruz. Amacımız, bölgelerimizdeki yatırım ortamının ve ticari hayatın gelişmesine fayda sağlamak. Ayrıca, üyelerimize katma değer sağlamak amacıyla faaliyetler düzenlemek ve projeler geliştirmek. Protokolle birlikte karşılıklı iletişimizi ve deneyimlerimizi üst seviyeye taşıyarak inşallah uygulanacak projelerde kalitemizi ve verimliliğimizi daha da artıracağız" diye konuştu.

İki oda yöneticilerinin de hazır bulunduğu imza töreninin ardından ise oda başkanları karşılıklı olarak birbirlerine anı takdiminde bulundu. - SAMSUN