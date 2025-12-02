Samsun Üniversitesi'nde Girişimcilik Eğitimi Düzenlendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Samsun Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilere yönelik girişimcilik eğitimi düzenlendi.

Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında uygulanan proje ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki beş üniversiteden 26 akademisyen ve öğrenci uygulamalı girişimcilik eğitimine katıldı. Eğitim programı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, eğitim sürecinde kendi iş ve proje fikirlerini geliştirme fırsatı bulurken alanında uzman eğitmenlerden birebir mentorluk ve geri bildirim aldılar. Bu çalışmalar, bölgedeki yenilikçi fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Proje ile akademisyenler ve lisans son sınıf ile lisansüstü öğrenciler arasında girişimcilik yetkinliklerinin güçlendirilmesi, üniversitelerdeki bilgi ve yenilik potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sunan akademik girişimciliğin yaygınlaştırılması, üretilen bilginin ticarileşmesine yönelik farkındalığın artması ve daha fazla yenilikçi girişim fikrinin ortaya çıkması hedeflendi. - SAMSUN