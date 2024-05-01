Üye Girişi
Haberler

Samsun Türkiye'nin Gıda Ambarı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, tarım üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor. Kenevir, lahana, karnabahar, çeltik, buğday ve diğer tarla bitkileri üretiminde öncü olan Samsun, aynı zamanda fındık, kızılcık, kivi ve muşmula üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illerinden biri.

Türkiye'nin gıda ambarı olarak nitelendiren Samsun, kenevir, lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Samsun ayrıca birçok tarımsal üretimde de Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Yeşilırmak ile Kızılırmak'ın birleştiği, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi önemli ovalara sahip Samsun topraklarında yetiştirilen sebze, meyve ve tarla bitkileri Türkiye'nin üretim kapasitesinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Samsun'un yüzölçümünün yüzde 40'ı ise işlenen tarım alanı olarak dikkat çekiyor.

Tarla bitkilerinde Samsun ilk sıralarda

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Samsun, tarla bitkileri üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Buna göre Samsun yılda 254 ton kenevir lifi üretimi ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Çeltik üretiminde 157 bin ton üretimle 2'nci, 61 bin ton kenevir tohumu üretimi ile 3'üncü, 3 bin 653 ton soya fasulyesi ile 6 bin 507 ton tütün üretimi ile 5'inci sırada ve 61 bin 743 ton yağlık ayçiçeği tohumu üretimi ile 9'uncu sırada bulunuyor. Samsun ayrıca buğday, şeker pancarı ve kuru fasulye üretiminde de Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye'de ilk sırada Samsun var

Samsun, Lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 416 bin ton lahana, 70 bin ton karnabahar üretiliyor. Ayrıca Samsun yılda 15 bin ton brokoli üretimi ile 2'nci sırada yer alıyor. Yılda 19 bin ton pırasa ile 6,5 bin ton turp ve 6,6 bin ton barbunya üretimi ile de 3'üncü sırada yer alıyor. Samsun ayrıca bal kabağı, kırmızı pancar, biber ve taze fasulye üretiminde Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor.

Fındık, kızılcık, kivi ve muşmula üretiminde Samsun öncü

Meyve üretiminde de Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Samsun'da yılda 112 bin ton fındık üretimi ile Ordu'nun ardından 2'nci sırada yer alıyor. Bin 125 ton kızılcık üretimi ile Türkiye'de 2'nci sırada yer alan Samsun ayrıca 11 bin ton kivi ile 400 ton muşmula üretimi ile de 4'üncü sırada yer alıyor. Yılda bin 987 dut üretimi ile Samsun 8'inci sırada yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Kenevir Samsun Çeltik Kivi Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title