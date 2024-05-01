Samsun Türkiye'nin Gıda Ambarı

Türkiye'nin gıda ambarı olarak nitelendiren Samsun, kenevir, lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Samsun ayrıca birçok tarımsal üretimde de Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Yeşilırmak ile Kızılırmak'ın birleştiği, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi önemli ovalara sahip Samsun topraklarında yetiştirilen sebze, meyve ve tarla bitkileri Türkiye'nin üretim kapasitesinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Samsun'un yüzölçümünün yüzde 40'ı ise işlenen tarım alanı olarak dikkat çekiyor.

Tarla bitkilerinde Samsun ilk sıralarda

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Samsun, tarla bitkileri üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Buna göre Samsun yılda 254 ton kenevir lifi üretimi ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Çeltik üretiminde 157 bin ton üretimle 2'nci, 61 bin ton kenevir tohumu üretimi ile 3'üncü, 3 bin 653 ton soya fasulyesi ile 6 bin 507 ton tütün üretimi ile 5'inci sırada ve 61 bin 743 ton yağlık ayçiçeği tohumu üretimi ile 9'uncu sırada bulunuyor. Samsun ayrıca buğday, şeker pancarı ve kuru fasulye üretiminde de Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye'de ilk sırada Samsun var

Samsun, Lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 416 bin ton lahana, 70 bin ton karnabahar üretiliyor. Ayrıca Samsun yılda 15 bin ton brokoli üretimi ile 2'nci sırada yer alıyor. Yılda 19 bin ton pırasa ile 6,5 bin ton turp ve 6,6 bin ton barbunya üretimi ile de 3'üncü sırada yer alıyor. Samsun ayrıca bal kabağı, kırmızı pancar, biber ve taze fasulye üretiminde Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor.

Fındık, kızılcık, kivi ve muşmula üretiminde Samsun öncü

Meyve üretiminde de Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Samsun'da yılda 112 bin ton fındık üretimi ile Ordu'nun ardından 2'nci sırada yer alıyor. Bin 125 ton kızılcık üretimi ile Türkiye'de 2'nci sırada yer alan Samsun ayrıca 11 bin ton kivi ile 400 ton muşmula üretimi ile de 4'üncü sırada yer alıyor. Yılda bin 987 dut üretimi ile Samsun 8'inci sırada yer alıyor. - SAMSUN