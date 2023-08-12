Samsun, Türkiye'de Tarım Üretiminde Öne Çıkıyor

Samsun, tarım alanlarının büyük bir bölümünde çeşitli ürünlerin üretiminde Türkiye'de öne çıkan bir il konumunda bulunuyor. Lahana, karnabahar, kivi, dut, böğürtlen, tütün, karpuz ve kavun gibi ürünlerde en çok üretim yapan iller arasında yer alıyor.

Topraklarının yüzde 38,92'sinde tarım yapılabilen Samsun fındık, lahana, karnabahar, kivi, dut, böğürtlen, tütün, karpuz ve kavun gibi ürünlerde Türkiye'de öne çıkıyor.

Samsun'un il yüzölçümü 972 bin 459 hektar, işlenen tarım alanı ise 378 bin 470 hektar. İşlenen tarım alanlarının yüzde 58,87'sini tahıllar, 3,78'ini sebze bahçeleri, 32,72'sini de meyve alanları oluştururken, yüzde 4,62'lik bölümü ise nadasa bırakılıyor. Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin suladığı Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Ovaları gibi verimli tarım alanlarına sahip olan Samsun çeltik, soya fasulyesi, tütün, lahana, karnabahar, barbunya, pırasa, turp, bal kabağı, biber, kırmızı pancar, brokoli, taze fasulye, karpuz, patlıcan, kavun, ıspanak, fındık, kızılcık, kivi, muşmula, dut ve böğürtlen üretiminde ya en çok üretim yapan il ya da Türkiye'den en çok üretim yapan ilk 10 il arasında yer alıyor.

Türkiye'deki lahanaların yarıya yakını Samsun'da üretiliyor

İl genelinde yılda 142 bin 480 ton çeltik üretiliyor. Samsun bu üretim ile Türkiye'de en çok çeltik üreten 2. il konumunda bulunuyor. Lahana üretiminde Türkiye üretilen lahanaların yüzde 42,11'i Samsun'da üretiliyor. Yılda 406 bin ton lahana üretimi ile Samsun, Türkiye'de en çok lahana üreten il konumunda bulunuyor. Samsun ayrıca yılda 60 bin ton karnabahar üretimi ile de ülkedeki karnabaharın yüzde 25'ini üreterek 1. sırada yer alıyor. Taze barbunya ve pırasada 3., turp üretiminde ise 4. sırada kendine yer buluyor. Meyve üretiminde de büyük bir kapasiteye sahip olan Samsun'da yılda 111 bin ton fındık üretiliyor. Ordu'dan sonra Türkiye'de en çok fındık üreten il olan Samsun ayrıca kızılcık üretiminde 2, kivi üretiminde 3 ve muşmula üretiminde de 4. sırada yer alıyor.

Sebze, meyve ve bahçe bitkilerinin yanı sıra yem bitkileri üretiminde de Türkiye'nin üretim yükünü sırtlayan Samsun, fiğ üretiminde 1, bezelye üretiminde 2 ve Macar tohumu üretiminde ise 5. sırada bulunuyor. - SAMSUN