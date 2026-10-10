Samsun TSO seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığı için 2 aday yarışıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2026-2030 dönemi yeni yönetiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde meclis üyelerinin oy kullanma işlemi devam ediyor.

Samsun TSO'nun 41 meslek grubunda yapılan seçimlerde 249 meslek komitesi asıl üyesi ile 104 meclis asıl üyesi belirlenmişti. Bugün yapılan ikinci etap seçimlerde ise yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ve diğer organların belirlenmesi için oy kullanılıyor. Seçimlerle ayrıca meslek komiteleri ile meclisin yeni dönem asıl ve yedek üyeleri belirlenirken, Samsun iş dünyasının yeni dönemdeki temsil yapısının son aşaması da sonuçların ardından şekillenecek.

Murzioğlu: "Sonuçlar, camiamıza, Samsun'a ve ülkemize hayırlı olsun"

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Salih Zeki Murzioğlu, "Meclis üyeleri demokratik bir ortamda gelip oylarını kullanıyorlar. Sandıktan çıkan sonuca herkes razı olacak. Camiamıza, Samsun'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Yönetim kurulu başkanlığı için 2 aday yarışıyor

Öte yandan TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için iki aday yarışıyor. Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Salih Zeki Murzioğlu'nun yönetim kurulu listesinde Süleyman Hızır, Kadir Beytekin, Fahri Eldemir, Yiğit Tören, Oğuzhan Serinkaya, Muzaffer Öztel, Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi, Zafer Dilmen ve Burhan Ekiz yer alıyor. Diğer aday Ümit Bener Ayla'nın listesinde ise Muharrem Yılmaz, Berat Öztürk, Zafer Türedi, Serkan Kaya, Cüneyt Muci, Hasan Guda, Şamil Keskin, Nami Ciğer, Tufan Aksoy ve Ahmet Çakan yer alıyor.

Meclis başkanlığı seçimlerinde tek aday yarışıyor

Dört yıl boyunca görev yapacak meclis başkanlığı için ise tek liste verildi. Mevcut Meclis Başkanı Haluk Akyüz seçimlerde tek aday olurken, meclis başkan yardımcıları için Yusuf Ziya Büyüklü ve Aykut Çepni ile katip üye için ise Köksal Bulut'un isimleri de oy pusulasında yer aldı.

Bugün gerçekleştirilen seçimlerin sonucunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı, TOBB Genel Kurul delegeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, hesapları inceleme komisyonu ile mevzuat komisyonu da belirlenmiş olacak. Belirlenecek yönetim, Samsun TSO'nun 2026-2030 dönemine ilişkin yönetim ve organ yapısını oluşturacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı