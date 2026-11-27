Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un her geçen gün artan yatırımlarla büyüyen, istihdam ve ihracat potansiyeli güçlenen bir şehir olduğunu belirterek, Samsun'un büyüme ivmesine dikkat çekti.

Samsun TSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki meclis toplantısı arasında yürütülen çalışmalar, Odanın faaliyetleri, devam eden projeler ve iş dünyasının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasım ayının seçim sonrası ziyaretler açısından yoğun geçtiğini belirten Murzioğlu, "Kasım ayı, seçim sonrasına denk gelmesi nedeniyle ziyaretçiler açısından oldukça yoğun geçti. Milletvekillerimize, Valimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının temsilcilerine, oda ve borsalarımıza, siyasi partilerimize, iş dünyası derneklerimize ve kıymetli üyelerimize nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimiz devam ederken etkinlik ve programlarımızı da yoğun şekilde sürdürdük" dedi.

Sürdürülebilirlik ve lojistik alanında önemli projeler

Oda olarak sürdürülebilirlik ve lojistik alanlarında önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Murzioğlu, "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi kapsamında önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. Proje ortaklarımız Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Sanayi Odası temsilcilerinin de katıldığı programda yeşil dönüşüm, karbon yönetimi, Emisyon Ticaret Sistemi ve tedarik zinciri gibi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması sürecinde öne çıkan konuları ele aldık. Diğer taraftan Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamındaki BSB-LOGINET Projemizle de lojistik alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje çerçevesinde 30 gencimize beş gün boyunca Lojistik Kapasite Geliştirme Eğitimi verdik. Gençlerimiz yoğun bir eğitim programının ardından sektör açısından önemli kazanımlar elde etti. Yine proje kapsamında 10 Aralık'ta geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Samsun sanayisinin dönüşümü yapay zeka odağında ele alınacak

Samsun TSO'nun öncelikli çalışma alanlarının ihracat, sürdürülebilirlik, lojistik ve dijitalleşme olduğunu belirten Murzioğlu, ihracat konusunda projelerin yanı sıra artık bir departman aracılığıyla kesintisiz hizmet sunduklarını söyledi. Sürdürülebilirlik ve lojistik alanındaki çalışmaların akademik camiadan danışmanlar ve sektör temsilcilerinden oluşturulan komisyonlarla yürütüldüğünü kaydeden Murzioğlu, dijitalleşme alanında da yeni bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Murzioğlu, "Samsun sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarını yapay zeka odağında analiz edeceğimiz teknik destek projemiz kabul edildi. Proje kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren 30 firmamızın dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyerek sektörel yol haritaları hazırlayacağız. Ayrıca, bir Yapay Zeka Farkındalık Çalıştayı gerçekleştireceğiz. Burada elde edeceğimiz bilgi ve birikim, bundan sonraki çalışmalarımıza da referans olacak" ifadelerini kullandı.

"Finansmana erişim tüm komitelerimizin ortak gündemi"

Meslek komitelerinden gelen görüş ve önerilerin Odanın çalışmalarına yön verdiğini belirten Murzioğlu, sektörlerin ortak gündeminde finansmana erişim konusunun öne çıktığını söyledi. Kredi maliyetlerinin yanı sıra vade ve teminat şartlarının da işletmeler açısından önemli bir sorun oluşturduğunu ifade eden Murzioğlu, işletmelerin üretim ve yatırım hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için uygun şartlarda ve uzun vadeli finansman imkanlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Murzioğlu, "Sizler sektörünüzün içinden seçilmiş temsilcilersiniz. Bizim için sizlerden gelen bilgiler çok kıymetli. Komitelerimizde sektörlere ilişkin beklentiler dile getiriliyor, Yönetim Kurulumuzda değerlendiriliyor ve çözüm için gerekli adımlar atılıyor. Ancak, tüm komitelerimizin ortak paydasında finansman konusu bulunuyor. Kredi maliyetlerinin yanı sıra vade ve teminat şartları da işletmelerimizi yakından ilgilendiriyor. TOBB öncülüğünde Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle kasım ayında Nefes Kredisi'nin yeni diliminin devreye alınmasını bu açıdan önemsiyoruz. Üretim kapasitesini artırmak, yeni makine yatırımı yapmak veya ihracata hazırlanmak isteyen işletmelerimizin uzun vadeli finansmana ihtiyacı var. Bununla birlikte işletmelerimizin yalnızca banka kredilerine bağlı kalmadan, sermaye piyasalarından da kaynak sağlayabilmesi gerekiyor. Güvenilir ve öngörülebilir bir sermaye piyasası, yatırımcıların birikimlerini güvenle değerlendirmelerine imkan sunarken, büyümek ve yatırım yapmak isteyen firmalarımızın da uzun vadeli finansman ihtiyacına katkı sağlayacaktır" dedi.

"Samsun her geçen gün daha fazla yatırım alıyor"

Samsun'un ekonomik gelişimine ve artan yatırım potansiyeline dikkat çeken Murzioğlu, şehirde hayata geçirilen yatırımların üretim ve istihdama önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Samsun'un ihracatının 1 milyar 650 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Murzioğlu, yeni yatırımlarla bu rakamın çok daha yukarılara taşınacağını söyledi. Murzioğlu, "Samsun'umuza yatırımlar her geçen gün artıyor. Bunlar yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak, çok özellikli ve katma değerli işler ortaya koyacak yatırımlar. İhracatımız 1 milyar 650 milyon dolar seviyesinde. Çok kısa zamanda bunu ikiye, üçe, beşe katlayabilecek potansiyele sahibiz. Bunun için önemli yatırımlar yapılıyor. Düne kadar Samsun göç veren bir şehirdi. Ama şimdi geri göç alıyoruz. Bu, şehrimiz adına iyiye işaret. İnşallah bu gelişim devam edecek. Yatırımlarla birlikte istihdam imkanları artacak, gurbete giden vatandaşlarımız kendi şehirlerinde iş bulup hayatlarını burada sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz Samsun'da üretim yapan işletmelerimizin önünü açmak"

İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda meslek komitelerinin katkısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Murzioğlu, finansmana erişimden yatırım altyapısına, ihracattan yeşil dönüşüme kadar her alanda işletmelerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. Murzioğlu, "Bizim önceliğimiz Samsun'da üretim yapan, istihdam sağlayan ve yatırım yapmak isteyen işletmelerimizin önünü açmak. Meslek komitelerimizden gelen görüşleri dikkate alacak, üyelerimizin taleplerini ilgili kurumlar nezdinde takip etmeyi sürdüreceğiz. Samsun'un geleceğine ilişkin kararları iş dünyamız ve şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte şekillendirmeliyiz. Oda olarak hemen her hafta birden fazla etkinlik ve program gerçekleştiriyoruz. 41 meslek komitemiz aracılığıyla sektörlerimizin sorunlarını ve beklentilerini değerlendiriyoruz. Sizlerden ricam, kendi sektörlerinizle ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi daha fazla paylaşmanız ve çalışmalarımıza katkı sunmanız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı