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Samsun TSO Başkanı: Muhasebeciler İş Dünyasının En Önemli Paydaşı

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mali müşavir ve muhasebecilerin iş dünyasının en önemli paydaşı olduğunu vurgulayarak, 'Onlarla etle tırnak gibiyiz' dedi. Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetimi, Muhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Oldukça samimi geçen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mali müşavir ve muhasebecilerin iş dünyasının en önemli paydaşı olduğunu vurgulayarak, "Onlarla etle tırnak gibiyiz" dedi.

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetimi, Muhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Oldukça samimi geçen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğütçü: "Çözüm odaklı çalışıyoruz"

Ziyarette konuşan Samsun SMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü, etkinlikler çerçevesinde yakın ilişkide bulundukları resmi ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Ziyaretlerimizde mesleki dayanışmamızı sergilemeye çalışarak, sorunlarımızı ve beklentilerimizi ifade ediyoruz. Amacımız, mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğinin toplumun tüm kesiminde tanıtılması ve ekonomiye kattığı değerin farkındalığının oluşturulmasıdır. Meslek mensuplarımız fedakarca çalışarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bizler her zaman sorunlara karşı, çözüm odaklı duyarlı yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızda sizler de en önemli partnerlerimizden birisiniz. Sürekli sizlerle temas halindeyiz" diye konuştu.

Murzioğlu: "Etle tırnak gibiyiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Murzioğlu ise mali müşavir ve muhasebecilerin iş dünyasının en önemli paydaşı olduğunu belirterek, "Muhasebeci ve mali müşavirler işletmelerimizle resmi kurumları arasındaki köprümüzdür. Ekonominin içinde yer alan sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın yükünü muhasebeciler çekmekte. Sizlerle etle tırnak gibiyiz. Kurum olarak zaman zaman ortak çalışmalarımız da oluyor. Sizler ayrıca, kamu adına toplanacak kaynağın oluşması için önemli bir görev üstlenen meslek gurubusunuz. Çünkü vergi veren mükellefler ile vergi toplayan devlet arasında bir aracı kurum olarak görev yapıyorsunuz. Bu açıdan sizin mesleğinizin ayakta kalması ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Şahsınızda ilimizin ve ülkemizin iktisadi gelişimine katkı sunan, ekonomi ve ticaretin düzenli ve sağlıklı işlemesi adına çalışan tüm muhasebeci ve mali müşavirlerin haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Salih Zeki Murzioğlu Muhasebe Haftası Samsun Sivil Toplum Ekonomi Güncel Haberler

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