Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Bayramlaşma Töreni

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, düzenlenen bayramlaşma töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, misafirleriyle yakından ilgilendi. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği bayramlaşma törenine Antalya Kumluca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun TSO Meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Murzioğlu: "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Düzenlenen bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ramazan aylarının en önemli yönünün huzur ve dayanışma iklimi oluşturması olduğunu söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Murzioğlu, "Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bugün, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle, düzenlediğimiz programa katılan tüm misafirlerimize şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Dolayısıyla birlik ve beraberliğin daim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Samsun iş dünyası adına Ramazan Bayramının, milletimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini, bayramlarda yaşadığımız bu güzel duyguların daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN