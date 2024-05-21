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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, havayolu taşımacılığının güçlenmesini istiyor

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un lojistik potansiyelini artırmak için havayolu taşımacılığının güçlenmesini ve hizmet kalitesinin artmasını önemsediklerini belirtti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, " Samsun, lojistik iddiası olan bir kent. Dört ulaşım aksının bir arada olduğu Karadeniz'deki tek şehir. Dolayısıyla havayolu taşımacılığının güçlenmesini, hizmet kalitesinin artmasını kıymetli buluyoruz" dedi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türk Hava Yolları (THY) Samsun Satış Müdürü Göktuğ Dervişoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette, Turkish Cargo'nun sunduğu hızlı, güvenli hizmetler ile hava kargo potansiyelinin arttırılması ve THY sadakat programı kapsamında Corporate Club üyeliği ile kurumsal müşterilere yönelik ayrıcalıklı hizmetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, bunun Samsun'un ihracat kapasitesine katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu tür etkileşimler, kentimizin ticari potansiyelini daha da artıracaktır. Samsun, lojistik iddiası olan bir kent. Dört ulaşım aksının bir arada olduğu Karadeniz'deki tek şehir. Dolayısıyla havayolu taşımacılığının güçlenmesini, hizmet kalitesinin artmasını kıymetli buluyoruz. Bununla birlikte iş camiası olarak Ankara ve İstanbul öncelikli olmak üzere farklı lokasyonlara uçuş alternatiflerinin artması, daha verimli saatlere göre planlama yapılması da beklentimiz dahilindedir" diye konuştu.

Ziyaret sonrası Dervişoğlu, Başkan Murzioğlu'na anı takdiminde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Salih Zeki Murzioğlu Samsun İhracat Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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