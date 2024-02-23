Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Gürcistan'a çalışma gezisi düzenledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Gürcistan ile karşılıklı iş birliği ve ticareti artırmak amacıyla Batum'a çalışma gezisi gerçekleştirdi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu'ndan oluşan heyet, Gürcistan ile karşılıklı iş birliği ve ticareti artırmak amacıyla Gürcistan Batum'a çalışma gezisi düzenledi.

İlk olarak Başkonsolos ziyaret edildi

Heyet ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ı ziyaret etti. Batum Ticaret Müşaviri Canberk Güzel'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Başkonsolos Yılmaz da Samsun TSO heyetine Türk firmalar için başta Batum olmak üzere Gürcistan pazarındaki fırsatlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyarette ayrıca, Samsun'un sağlık turizmi potansiyeli gündeme gelirken, Gürcistan'la bu konuda yapılacak iş birliği imkanları görüşüldü. Ziyaretin bir başka ana başlığı da Samsun'la Gürcistan arasındaki dış ticaret potansiyeli ve e-ihracat konusunda oluşabilecek fırsatlar oldu. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşmaların ardından Başkan Murzioğlu, Yılmaz ve Güzel'e anı takdiminde bulundu. Başkan Murzioğlu ayrıca, Başkonsolos Rıza Kağan Yılmaz'a Samsunspor atkısı hediye etti.

İş fırsatları görüşüldü

Samsun heyeti ardından ise, MÜSİAD Gürcistan Temsilcisi Hamza Köse'ye bir ziyarette bulundu. Karşılıklı görüşmenin ve anı takdiminin ardından Samsun heyeti, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze'yi ziyaret etti. Burada yapılan ziyarette, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkiler ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Samsun heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Romanadze, "Sizlere yaklaşık üç ay önce yaptığımız ziyaretin ardından burada sizleri ağırlamak onur verici. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye ile Gürcistan arasında geçmişten gelen çok güzel ilişkiler var. Ticaret ve Sanayi Odaları olarak bu güzel ilişkilere daha da fazla katkı sağlamalıyız. İadeyi ziyaretiniz bizleri çok memnun etti. Bizim amacımız, iki ülke arasındaki iş insanlarını bir araya getirmek ve işlerini kolaylaştırmak. Serbest ticaret anlaşmalarımız sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine ve daha birçok ülkeye vergiden muaf bir şekilde ürün ihraç edebiliyoruz. Ham mamul ya da yarı mamulü Türkiye'den getirerek, Gürcistan'da işleyebilir, oradan birçok ülkeye gümrük vergisi ödemeden ihracat yapabilirsiniz. Bu avantajdan daha çok Türk sanayicisinin faydalanmasını istiyoruz. Çünkü biz sizleri yabancı olarak kabul etmiyoruz. Biz sizleri dost olarak kabul ediyoruz. Biz iki ülkenin karşılıklı ticaretinin artması için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Murzioğlu, Samsun'u anlattı

Gürcistan basınının da ilgi gösterdiği çalışma ziyaretinde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise misafirperverliklerinden dolayı Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze'ye teşekkür ederek, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Samsun'u Karadeniz'in en büyük ili ve parlayan yıldızı olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Samsun, gerek bulunduğu stratejik konumu, gerekse sahip olduğu mal ve hizmetler üretimi altyapısıyla ekonomik faaliyetleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış yükselen bir şehirdir. İlimizde üretim yelpazesi oldukça geniştir. Bu toplantının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. İki ülke arasında gönül köprüsü var. Adeta etle tırnak gibiyiz. Yapacağımız bu görüşmeler neticesinde ticaret hacmimizin daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Oda olarak ticari işbirliğimizi geliştirmek için de elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" diye konuştu.

Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi. Samsun TSO heyeti son olarak, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımları Derneği Başkanı Osman Çalışkan'ı ziyaret etti. - SAMSUN