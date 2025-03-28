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Samsun Otogarında Ramazan Bayramı Hareketliliği

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Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı nedeniyle yolcu hareketliliği başladı. Öğrencilerin büyük çoğunlukta olduğu yolcular, memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için otobüsleri tercih ediyor. Yetkililer, eski bayramlardaki yoğunluğun bu yıl olmadığını belirtiyor.

Samsun otogarında bayram hareketliliği

SAMSUN - Samsun otogarında Ramazan Bayramı hareketliliği başladı. Yolcuların büyük bir kısmını öğrenciler oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti. Yolcu hareketliliği peronlara yansıdı. Birçok öğrenci memleketin gitmek için otobüsü tercih etti.

Bazı öğrenciler bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken, Otogar Müdürü Engin Karataş, eski bayramlardaki hareketliliği aradıklarını söyledi. Karataş, eski bayramlardaki hareketliliği aradıklarını belirterek, "Otogarımızda hareketlilik başladı ancak önceki yıllardaki yoğunluk yok. Alternatif ulaşım seçeneklerinin artması nedeniyle otobüs sektörü eski bayramları arar hale geldi. Büyük şehirlerden gelişler var, ancak dönüş yolculuklarında daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda okulların kapanmasıyla sektör daha fazla hareketleniyor. Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatilin etkisi olsa da beklenen seviyede olmayacak" dedi.

Otobüs şoförü Ali Horzun ise en fazla yoğunluğun tatil bölgelerine olduğunu belirterek, "Bayramda en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Çeşme yönlerine talep var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Ekonomi
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