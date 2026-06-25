Samsun'un fındıkta hedefi bu yıl da birincilik

Samsun'da fındık hasat sezonu öncesi bahçelerde verimin yüksek olduğunu belirten Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, kentin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en fazla fındık üreten ili olacağını söyledi.

Samsun'da rekoltenin 120 bin tonun üzerine çıkması, Türkiye genelinde ise 600-650 bin tonluk üretime ulaşılması öngörülüyor. Kentte fındık hasat sezonu yaklaşırken, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, bu yıl da Samsun'un fındık üretiminde Türkiye birinciliğini koruyacağına inandıklarını söyledi. Tütüncü, hem rekolte beklentileri hem de üreticilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl yaşanan zirai dona rağmen Samsun'un fındık üretiminde liderliğini sürdürdüğünü belirten Tütüncü, "Geçen sene mart sonu ve nisan başlarında bir zirai don olayı yaşadık. Türkiye'de 36 ilimizde büyük zarar oluştu. Yaklaşık 120 bin ton fındık üretimi gerçekleşti. Bu yıl da fındık bahçelerini geziyoruz. Bahçelerimiz oldukça güzel durumda. Ağaçlar verimli ve kendini doldurmuş. Bu sene de rekoltede birinci olacağımıza inanıyoruz. Yeni dikilen 12 bin dönüm fındık arazimiz var. Karadeniz'de bizi geçecek bir il yok" dedi.

Rekolte beklentisi

Bu yıl fındıkta verimin yüksek olacağını ifade eden Tütüncü, "Dallarda fındık görünüyor. Geçen yıl yaklaşık 200 bin ton fındık çiftçimizin elinde kalmıştı. Bu yıl da üretim beklendiği gibi gerçekleşirse Samsun'da 120 bin tonun üzerine çıkabiliriz. Türkiye genelinde ise 600-650 bin ton arasında fındık rekoltesi bekliyoruz. Verim bol olacak. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisi ve hükümetimiz çiftçinin alın terinin karşılığını verecek bir fiyat açıklarsa üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır" diye konuştu.

"Ovalarımızın orman olmasını istemiyoruz"

Çarşamba Ovası'nda son dönemde fındık ve kavak dikiminin arttığına dikkat çeken Tütüncü, verimli tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurguladı. Samsun'un dört önemli verimli ovaya sahip olduğunu belirten Tütüncü, "Bu ovalarımız İç Anadolu Bölgesi'ne kadar tarımı destekliyor. Çiftçilerimizin ürettiği ürünleri Ankara'dan İstanbul'a kadar gönderiyoruz. Ovalarımızın orman olmasını istemiyoruz. Fındık ovada bizim için önemli ürünlerden biri ancak ovada tarımsal üretime yönelik farklı çalışmalar yapılması daha faydalı olacaktır. Son dönemde kavak ağacı dikimi ön plana çıktı. Ovada kavak ağacı dikilmesini istemiyoruz. Fındık nispeten olmazsa olmazlarımızdan ancak kavak ağaçlarının ovamızı işgal etmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Küllenme ve kokarcaya karşı ilaçlama uyarısı

Üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda da uyarılarda bulunan Tütüncü, tarımda bilinçli ilaçlama uygulamalarının yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Tütüncü, "Tarım il ve ilçe müdürlükleri bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Çiftçilerimize eğitim kursları açıldı ve sertifika verildi. Artık sertifikası olan çiftçilerimiz ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları dronlarla da gerçekleştiriliyor. Tarım teknolojiye doğru gidiyor. Bu yıl şu ana kadar 3 ilaçlama yapıldı. Çiftçilerimizin 1 Ağustos'a kadar hem küllenme hem de kahverengi kokarca ile ilgili ilaçlamalarını tamamlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı