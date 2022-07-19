Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayında yabancılara en az konut satışı yapılan ay 'haziran' oldu. Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı yapılan 8'inci il olan Samsun, satışların düşmesiyle 9'uncu sıraya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK), konut satış rakamları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde haziran ayında 150 bin 509 konut satıldı. Bu satışlardan 2 bin 573'ü Samsun'da, 678'i Tokat'ta, 804'ü Çorum'da, 527'si Amasya'da ve bin 192'si Ordu'da satıldı. Satış işlemi yapılan 150 bin 509 konuttan 8 bin 630'u ise yabancılara satıldı.

Samsun'da yabancılara konut satışı azaldı

Mayıs ayında Türkiye'de yabancılara en çok konut satılan 8. il olan Samsun'da haziranda yabancılara konut satışı düştü. 2022'nin ilk 6 ayında yabancılara en az konut satışının yapıldığı ay haziran ayı oldu. Samsun'da ocakta 92, şubatta 116, martta 147, nisanda 180, mayısta 102 ve haziranda ise 80 konut yabancılara satıldı. Yabancılara satılan konut sayılarında yaşanan azalma Türkiye sırasını da etkiledi. Yabancılara en çok konut satılan 9. il olan Sakarya 2 basamak yükselerek 7. sıraya çıkarken, İzmir ve Samsun 1'er basamak düştü. Türkiye'de 2022 yılı ilk 6 ayında yabancılara en çok konut satılan iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul (14 bin 895 konut), Antalya (9 bin 836 konut), Ankara (bin 762 konut), Mersin (bin 655 konut), Bursa (968 konut), Yalova (871 konut), Sakarya (779 konut), İzmir (746 konut), Samsun (667 konut) ve Kocaeli (476 konut). - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi