Samsun'da Vergi Haftası Töreni Düzenlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 35. ' Vergi Haftası' dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Vergi bilincinin çocuklarda ve gençlerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

26 Şubat 3 Mart Vergi Haftası kapsamında Samsun'da da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun'un anıta çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

Törene ayrıca Samsun Defterdarı Orhan Taş, Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dilaver Öğütcü, Yeminli Mali Müşavirler Odası temsilcileri ile Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları katıldı. - SAMSUN