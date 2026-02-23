Murzioğlu: 'Kayıt dışı ekonomiye karşı hep birlikte durmalıyız'

Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz ve beraberindeki heyet, "37'nci Vergi Haftası" kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Her vatandaşın kazancı oranında adil şekilde vergisini ödemesi, kayıt dışı ekonomiye karşı hep birlikte durmamız gerekiyor" dedi.

Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz ve beraberindeki heyet, her yıl 21- 27 Şubat tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette verginin ülke ekonomisindeki yeri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Murzioğlu: "Vergi, vatandaşlık görevidir"

Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, verginin bir ülkenin kalkınması, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve toplumsal refah açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında, vergi bilincinin güçlü olduğu toplumların daha hızlı geliştiğine dikkati çeken Murzioğlu, "Öncelikle Samsunumuzun ve ülkemizin gelişiminde önemli görev üstlenen Defterdarımız Halil İbrahim Temiz nezdinde tüm vergi dairesi çalışanlarımızın Vergi Haftası'nı kutluyorum. Vergi, sadece bir yükümlülük değil aynı zamanda vatandaşlık görevidir. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Ödenen her kuruş vergi; eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar pek çok hizmet olarak yeniden milletimize dönmektedir" diye konuştu.

"Kayıt dışı ekonomiye karşı hep birlikte durmalıyız"

Son yıllarda dijitalleşme ve kolaylaştırıcı uygulamalar sayesinde mükelleflerin işlemlerinin hızlandığını belirten Başkan Murzioğlu, bu çalışmaların iş dünyası açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Murzioğlu, "Her vatandaşın kazancı oranında adil şekilde vergisini ödemesi, kayıt dışı ekonomiye karşı hep birlikte durmamız gerekiyor. Güçlü Türkiye, güvenli gelecek için vergide el ele olmalıyız. Oda olarak, kamu kurumlarımızla iş birliğini geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdüreceğiz. Şu anda Samsun'da 11 tane sanayi bölgemiz oldu. Birkaç yıla kadar her noktada daha güzel yerlerde olacağımıza inanıyorum. İyi yolda ilerliyoruz. Hep birlikte de bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

Temiz: "Dijital uygulamaları yaygınlaştırıyoruz"

Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz ise yaptığı konuşmada, Vergi Haftası'nın yalnızca sembolik bir kutlama olmadığını, aynı zamanda toplumda vergi bilincini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir farkındalık süreci olduğunu söyledi. Hafta boyunca eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelerek verginin önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını belirten Temiz, "Toplanan vergiler; eğitimden sağlığa, güvenlikten altyapı yatırımlarına kadar devletimizin sunduğu tüm hizmetlerin temelini oluşturuyor. Bu nedenle verginin zamanında ve doğru şekilde beyan edilmesi, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynuyor. Bizler de mükelleflerimizin yükümlülüklerini en kolay ve sağlıklı şekilde yerine getirebilmeleri için dijital uygulamaları yaygınlaştırıyor, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerimizi artırıyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bizim en önemli paydaşlarımızdan. Hazineye vermiş olduğunuz katkılardan dolayı şahsınız nezdinde tüm üyelerinize teşekkür ediyorum. Üreten, imal eden, istihdam oluşturan firmalarımızı önemsiyoruz. Samsun'da iş dünyamızla güçlü bir iletişim içindeyiz. Şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımak için kamu ve özel sektör iş birliğine büyük değer veriyoruz. Vergi dairesi olarak kapımız tüm mükelleflerimize açık. Yapabileceklerimiz konusunda iş insanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı