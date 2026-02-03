Haberler

Yakakent Su Ürünleri İhtisas OSB'de arsa tahsisleri başladı

Samsun Valiliği koordinesinde, Türkiye'de su ürünleri işleme alanında ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de arsa tahsis süreci başladı. 100 bin metrekarelik alan için tahsis bedeli metrekare başına 5 bin TL olarak belirlendi.

Samsun Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'de su ürünleri işleme odaklı ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) Şubat ayı arsa tahsis süreci başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Şubat ayı ilanları kapsamında Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de 100 bin metrekarelik alan için tahsis ilanına çıkıldı. Arsa tahsis bedelinin metrekare başına 5 bin TL olarak belirlendiği bildirildi.

Karadeniz kıyısında stratejik bir konumda yer alan ve su ürünleri işleme faaliyetlerine özel olarak planlanan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin, Samsun'un su ürünleri sektöründeki potansiyelini üst seviyeye taşıması hedefleniyor. Bölgede su, doğalgaz, telekomünikasyon ve atık su arıtma altyapılarının yer aldığı, yatırımcılara önemli lojistik ve üretim avantajları sunduğu ifade edildi.

Yetkililer, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de yatırım yapmak isteyen sanayicilerin arsa tahsis başvurularını 22 Şubat tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğini açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Yakakent OSB Müdürlüğü'nün iletişim kanallarından da ulaşılabileceği kaydedildi. - SAMSUN

