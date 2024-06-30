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Samsun'da Son 5 Yılda 123 Bin 400 Konut Satıldı

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Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, son 5 yılda Samsun'da kendi ülke vatandaşlarının 123 bin 400, yabancıların ise 2 bin 95 konut satın aldığını açıkladı. Konut satışlarının Hazineye 2,5 milyar TL gelir sağladığı belirtildi.

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, "Son 5 yılda kendi ülke vatandaşımız Samsun'dan 123 bin 400, yabancılar ise 2 bin 95 konut satın aldı" dedi.

Konut satış istatistikleri hakkında bilgi veren Müdür Yılmaz Uzun, "Bu tür veriler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilmekte ve her yıl TÜİK tarafından da açıklanmaktadır. Samsun genelinde taşınmaz edinen ülke vatandaşları Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelerden oluşuyor. Son 5 yıl içerisinde 2 bin 95 konutun yabancılar tarafından edinildiği görülmektedir. Son 5 yıl içerisinde kendi ülke vatandaşımız ise Samsun'da 123 bin 400 konut edindiler" diye konuştu.

"Hazineye 2,5 milyar TL gelir"

Müdür Uzun, konut satışlarının Hazineye sağladığı gelirle ilgili ise şunları söyledi:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak müdürlüklerimiz tarafında Hazineye gelir olarak aktarılan kaynak miktarı yapmış olduğumuz işlem hacmi ile doğru orantılı olarak her yıl artış göstermektedir. Son 5 yılda Türkiye genelinde yapmış olduğumuz işlemler karşılığında yaklaşık 170 milyar TL'lik bir miktarın Hazineye gelir olarak aktarıldığı, Samsun genelinde baktığımızda bu işlemin son 5 yıl içerisinde 2 buçuk milyar TL civarında olduğu görülmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yılmaz Uzun Samsun Emlak Ekonomi Güncel Haberler

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