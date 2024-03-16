Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Sebzelerin Fiyatı Uçtu

Güncelleme:

Samsun'da halk pazarında en pahalı sebze kilosu 120 TL'den satılan kıl biber, en ucuz sebze ise kilosu 15 liradan satılan pırasa oldu. Ramazan ayında halk pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da halk pazarında en pahalı sebze kilosu 120 TL'den satılan kıl biber, en ucuz sebze ise kilosu 15 liradan satılan pırasa oldu.

11 ayın sultanı Ramazan'da halk pazarlarında alışveriş hareketliliği hakim. İlkadım ilçesinin en kalabalık halk pazarı olan Modern Pazarı'nda satışa sunulan ürünlerden sebzelerde en ucuzu kilosu 15 TL'den satılan pırasa olurken, en pahalı sebze ise geçen haftaya göre 30 TL daha ucuzlayan ve şu anda kilosu 120 TL olan kıl biber oldu. Meyve fiyatları ise 25 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

Pazarda satışa sunulan sebzelerin ortalama fiyatı şöyle:

Soğan kilo 15 TL, patates kilo 17,5 TL, karnabahar tane 10 TL, ıspanak baş 20 TL, domates kilo 35 TL, salata kilo 35 TL, patlıcan kilo 50 TL, dolmalık kabak kilo 25 TL, çarliston biber kilo 50 TL, kapya biber kilo 70 TL, kıl biber kilo 120 TL, pazı bağ 10 TL, havuç kilo 20 TL, kelem tane 30 TL, brokoli bağ 25 TL, marul bağ 30 TL, roka bağ 10 TL, kinzi bağ 15, taze soğan bağ 15 TL, maydanoz bağ 10 TL, dolmalık biber kilo 60 TL, Brüksel lahana kilo 50 TL ve pırasa kilo 15 TL.

Satışa sunulan meyvelerde ise ortalama fiyatlar portakal kilo 25 TL, mandalina kilo 30 TL, muz kilo 50 TL, çilek kilo 70 TL, ayva, nar, armut 50 TL ve elma da 25 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Samsun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fevzi Suvaroğlu kimdir? CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Fevzi Suvaroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz kimdir? CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ali Çimer kimdir? CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ali Çimer kaç yaşında, nereli? Zeynep Sağıroğlu kimdir? CHP Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Zeynep Sağıroğlu kaç yaşında, nereli? Hacı Latif İşcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Körfez Belediye Başkan adayı Hacı Latif İşcen kaç yaşında, nereli? Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title