Samsun'da Savunma Sanayii B2B Etkinliği Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle Samsun'da "Orta Karadeniz Savunma Sanayii B2B Etkinliği" düzenlendi.

Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki işletmelerin savunma sektörüne entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla OKA Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; sektörün önde gelen şirketleri Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı A.Ş. (TUSAŞ), Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), Hava Elektronik Sanayii A.Ş. (HAVELSAN) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile bölgedeki işletmeler bir araya geldi. Etkinlikte 200'e yakın katılımcı yer aldı.

Etkinlik, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, savunma sanayiinin yerli üretimle güçlendirilmesi ve yerel kalkınmanın önemine vurgu yapıldı.

153 B2B görüşme gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen birebir görüşmelerde (B2B), işletmeler ile savunma sanayii temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin temelleri atıldı. Etkinlikte toplamda 153 B2B görüşme gerçekleştirildi.

Saha ziyaretleri ile üretim süreçleri yerinde incelendi

Etkinlik kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren dört firmaya saha ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretlerde, bu firmaların üretim süreçleri yerinde incelendi ve savunma sanayiine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Savunma sanayii ile bölge işletmelerini buluşturan etkinlik, yerli üretimin desteklenmesi ve yerel kalkınmanın yeni hamlelerle güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu. - SAMSUN