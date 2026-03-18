Bayram yoğunluğu: Esnafın yüzü güldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde her hafta kurulan semt pazarlarında, Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar alışverişe akın etti. Gıda, giyim ve bayramlık ürünlerin yoğun ilgi gördüğü pazarlarda esnafın yüzü güldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde her hafta çarşamba günleri kurulan semt pazarları, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yoğun ilgi gördü. Bayram alışverişi için pazara akın eden vatandaşlar, tezgahlarda hareketliliğe neden olurken, esnafın da yüzü güldü.

Ramazan Bayramı hazırlıklarını son günlere bırakan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçenin her iki yakasında kurulan pazarlara gelerek alışveriş yaptı. Gün boyu süren yoğunluk, özellikle giyim, gıda ve bayramlık ürünlerin satıldığı tezgahlarda dikkat çekti.

Sebze, meyve, şekerleme ve bayramlık kıyafetlerin yer aldığı pazarda alışveriş hareketliliği gün boyunca devam etti. Özellikle sebze ve meyve tezgahlarında yaşanan yoğunluk, satışlara olumlu yansıdı.

Pazarcı esnafı, bayram öncesi oluşan yoğunluktan memnun olduklarını belirterek satışların önceki haftalara göre belirgin şekilde arttığını ifade etti. Vatandaşlar ise pazarda ihtiyaç duydukları birçok ürünü bir arada bulabildiklerini ve fiyatların genel olarak uygun olduğunu dile getirdi.

Pazarda bazı meyve ve sebzelerin kilogram fiyatları ise şöyle:

Domates 25 TL, patates 15-20 TL, soğan 15 TL, salatalık 80 TL, patlıcan 150-175 TL, biber 150 TL, elma 60 TL, portakal 50 TL ve mandalina 20 TL. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
