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Samsun'da Ramazan Bayramı'na Kısa Süre Kala Çarşı Pazar Bayram Etti

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Samsun'da Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala çarşı pazar adeta bayram etti.

Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba Günü başlayacak. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, alışveriş yerlerine akın etti. Vatandaşlar AVM'lerin yanı sıra İstiklal, Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar en çok giysi satan dükkanlara ilgi gösterirken, şeker ve tatlı satan esnaf da kalabalıktan nasibini aldı. Kuyumcular ve ATM önlerindeki hareketlilik göze çarparken, 9 günlük bayram tatili olması sebebiyle parklar ve eğlence merkezleri de çocuklarla dolup taştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Samsun ATM Alışveriş Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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