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Samsun'da Ortalama Daire Kiraları 20-25 Bin TL Arasında

Samsun'da Ortalama Daire Kiraları 20-25 Bin TL Arasında
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Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Samsun genelinde ortalama daire kiralarının 20-25 bin TL arasında olduğunu belirtti. Kiralık ev bulmanın daha kolaylaştığını ancak ev stokunun arttırılması gerektiğini ifade etti. Emlak piyasasının hareketlenmesi için harç ve rayiç bedellerinin düşürülmesi talep ediliyor.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Samsun genelinde ortalama daire kiralarının 20 bin ile 25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Talebi karşılayacak kadar kiralık ev olmamasının sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Mevlüt Oral, şu anda kiralık daire bulmanın eskiye oranla daha kolay olduğunu ancak yine de Samsun'daki ev stokunun çoğaltılması gerektiğini ifade etti. Harç ve rayiç bedellerdeki düzenleme ile emlak piyasasının daha da hareketlenebileceğini ifade eden Başkan Mevlüt Oral, "Emlak piyasası 2024'ün son aylarında biraz hareketlendi ama piyasa bizim açımızdan iç açıcı olmadı. Geçmiş yıllardaki hareketlilik şu anda yaşanmıyor. Gayrimenkul maliyetlerinin yüksek oluşu, faizlerin yüksekliği işlerimizi olumsuz etkiledi. Talebimiz yüzde 4 olan harçların yüzde 1'e düşürülmesidir. Bu düşerse maliyetler aşağı çekileceğinden alım gücü artacaktır. Rayiç bedelleri gerçek değer tespitine getirmek kaydıyla ve harçların yüzde 1'e düşürülmesi taleplerini yetkililere ilettik" dedi.

"Samsun'da ortalama daire kiraları 20-25 bin TL"

Ortalama daire kiralarının 20 ile 25 bin TL arasında değiştiğini bildiren Oral, "Samsun'da ortalama ev kiraları 20-25 bin TL civarında seyrediyor. Bugün 5'e, 10'a, 15 bin TL'ye de evler var ama ortalaması 20 bin TL diyebiliriz. Samsun'da 1+1 dairelerin kirası şu anda en az 10 bin TL. Bu fiyatlar bölgelere göre değişir ama 20 bin TL'ye kiralık daire bulmak oldukça zor. 2025'teki kira fiyatlarını şu andan kestirmek zor. İyimser düşünmek istiyorum. Meslektaşlarım da acele etmesin. Emlakçılık, ileriye dönük çok güzel bir meslek haline gelecek. 2 sene sabreden meslektaşlarım buradan çok güzel ekmek yiyecek. Karamsar olmamak lazım" diye konuştu.

"Kiralık ev bulmada sıkıntı yok"

Önceki aylara göre Samsun'da kiralık ev bulmanın şu anda daha kolay olduğuna da değinen Oral, "İl genelinde ortalama bin 500 dairede Suriyelerin olduğunu düşünüyoruz. Bu evler boşalırsa haliyle dar gelirli kesime kiraya verilecek. Suriyelilerin dönüşüyle kiraların düşeceği düşüncesinin doğru olmadığını düşünsem de kenar mahallelerde oturan vatandaşların, bu dairelerden yararlanacağını düşünüyorum. Kiralık ev bulma konusunda Temmuz, Ağustos ve Eylül'de çektiğimiz sıkıntıları çekmiyoruz. Şu anda bir şekilde kiralık evler bulunabiliyor. Bu yine de yeterli değildir çünkü üretim, talebi karşılayacak şekilde olmuyor. 2025'te enflasyon aşağı düşerse üretim de artar, kiralık ev bulma sorunu da azalır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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