Samsun'da "Kültürel Miras Projesi-eTicaret Buluşmaları" programı düzenlendi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, "Kültürel Miras Projesi-eTicaret Buluşmaları" programı organize edildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Güvenilir Ürün Platformu tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve Pazarama ana paydaşlığında düzenlenen programa, üreticiler, girişimciler, KOBİ temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un sanayi, teknoloji, tarım, ticaret ve lojistik alanlarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin son yıllarda aldığı yatırımlarla Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Tavlı, Samsun'un genç, yetenekli ve kalifiye iş gücüyle yatırım ve üretim alanında dikkati çektiğini ifade etti.

Kentin sanayi altyapısındaki gelişmelere değinen Tavlı, KOBİ'lerin ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkati çekti. Tavlı, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, piyasa koşullarına uyum sağlanması ve üretim kapasitesinin artırılmasında KOBİ'lerin önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

Küreselleşme ve teknolojik dönüşümün ticaretin kurallarını yeniden şekillendirdiğini söyleyen Tavlı, şöyle konuştu:

"Geleneksel ticaret kalıplarının hızla yerini dijital platformlara bıraktığı, sınırların sadece haritalarda kaldığı bir çağda yaşıyoruz. Sadece ürettiğiniz malın kalitesiyle değil, o malı dünya pazarlarına ne kadar hızlı, ne kadar etkin ve hangi dijital kanallarla ulaştırabildiğinizle yaptığınız çalışmaların önemi ölçülmektedir. Anadolu'daki KOBİ'lerimizin ticari faaliyetlerini canlandırmak ve dijital pazarlar aracılığıyla ticaret hacimlerini artırmak amacıyla başlatılan Kültürel Miras Projesi-eTicaret Buluşmaları'nın, KOBİ'lerimizin bu alandaki gelişimine büyük katkı sağlayacağına, üretim ekosistemimizin sinerjisini artıracağına ve şehrimizin ihracat potansiyeline çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."

Samsun'un gelişen organize sanayi bölgeleri, tarım alanları ve lojistik imkanlarıyla güçlü bir üretim kültürüne sahip olduğunu belirten Tavlı, kentin bu tecrübesini e-ticaret ve e-ihracatla güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

"E-ticaret, ticaretin demokratikleşmesi anlamına geliyor"

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "eTicaret İl Buluşmaları"nın 18'incisini Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının her gittikleri şehirde girişimcilerin e-ticarete dahil olmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Toprak, "E-ticaret, ticaretin demokratikleşmesi, herkesin yapabileceği bir ticaret haline gelmesi anlamına geliyor. E-ticarete başladığınızda pazarınız bütün dünya. Sadece kentiniz ya da mahalle dükkanı açtığınız yer değil, pazarınız bütün dünya." dedi.

Toprak, kültürel miras ve coğrafi işaretli ürünlerin e-ticaret açısından önemine işaret ederek, Samsun'un coğrafi işaretli ve coğrafi işaret alabilecek çok sayıda ürüne sahip olduğunu, bu ürünlerin dijital platformlar aracılığıyla daha geniş pazarlara ulaştırılabileceğini dile getirdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya da e-ticaretin alternatif bir satış kanalı olmaktan çıkarak ticaretin merkezine yerleştiğini söyledi.

Dijitalleşmenin iş dünyasında köklü bir dönüşümü beraberinde getirdiğini belirten Serinkaya, "E-ticaret denildiğinde çoğu zaman akla yalnızca bir internet sitesi ya da online mağaza geliyor. Oysa işin arkasında dijital bankacılıktan ödeme sistemlerine, lojistik yönetiminden kargo takibine ve dijital pazarlamaya kadar uzanan çok geniş bir ekosistem bulunuyor. İşletmelerimizin bu süreci bütüncül bir yaklaşımla ele alması gerekiyor." diye konuştu.

Serinkaya, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 büyüyerek 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını, aynı dönemde e-ticaret işlem sayısının 5 milyar 940 milyon olduğunu ifade etti.

Program kapsamında, Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Uzmanı Melike Usca, Pazarama Satış Direktörü Enes Kuşçu, Sürat Kargo Bölge Müdürü Mustafa Şahinkanat, Türkiye İş Bankası KOBİ ve Pazarlama Birim Müdürü Elif Koç ve Pazarama Satış Takım Lideri Hüseyin Soylu, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, sektördeki güncel gelişmeler, mevzuat, devlet destekleri, kargo ve lojistik süreçleri ile finansa erişim kanalları ele alındı.