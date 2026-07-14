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Samsun'da kırsal kalkınma yatırımlarına üreticilerden yoğun ilgi

Samsun'da kırsal kalkınma yatırımlarına üreticilerden yoğun ilgi
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Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı 17. Etabı kapsamında başvurular yüzde 62 arttı. 177 proje başvurusu alınırken, 691 milyon TL hibe talep edildi. Projelerle 350 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Samsun'da üreticilerin Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı 17. Etabı kapsamında yaptığı başvurularda önemli bir artış yaşandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, 2024-2025 döneminde uygulanan 16. Etap çalışmalarında 109 proje başvurusu alındı. Bu projelerden 71'i uygulanarak tamamlandı. Tamamlanan yatırımlara yaklaşık 25 milyon TL hibe desteği sağlanırken, projeler sayesinde 190 kişiye istihdam imkanı oluşturuldu. 2025-2026 dönemini kapsayan 17. Etap başvurularında ise büyük bir artış gerçekleşti. Toplam 177 proje başvurusu alınarak bir önceki döneme göre yüzde 62 oranında artış sağlandı.

Yatırım alanlarında önemli artış

Etap kapsamında yapılan başvurular yatırım programlarına göre değerlendirildiğinde;

Altyapı Yatırımları: 93 projeden 114 projeye,

Ekonomik Yatırım ve Aile İşletmeciliği Yatırımları: 12 projeden 52 projeye,

Sulama Yatırımları: 4 projeden 11 projeye yükseldi.

Projelerde yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacak. 2025-2026 dönemi yatırımları için talep edilen toplam hibe miktarı ise 691 milyon TL olarak gerçekleşti.

Özellikle ekonomik yatırımlar ve sulama yatırımlarındaki artış, Samsun'daki üretici ve yetiştiricilerin modern üretim tekniklerine, verimlilik artışına ve katma değer sağlayan yatırımlara yöneldiğini ortaya koyuyor.

Yaklaşık 350 kişiye yeni istihdam

Proje başvuruları, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili mevzuat kapsamında incelenerek Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerin desteklenmesiyle birlikte Samsun'da kırsal kalkınmaya yönelik yatırımların artırılması ve yaklaşık 350 kişiye yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Kırsalda üretim ve istihdam güçleniyor

Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı ile üretimin modernizasyonu, kırsal bölgelerde gelir seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın desteklenmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması amaçlanıyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretici ve yetiştiricilerin hibe desteklerinden en yüksek düzeyde faydalanabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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