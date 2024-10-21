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Samsun'da Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı Başladı

Samsun'da Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı Başladı
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli 'Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı', teknoloji yatırımları konusunda kadınların farkındalığını artırmayı ve başarılı yatırımcılar yetiştirmeyi hedefliyor. Programda çeşitli eğitimler ve danışmanlıklar sunulacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı desteği ile "Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı" başladı. Proje ile teknoloji yatırımları konusunda farkındalık oluşturulması ve Samsun'da bu alanda başarılı kadın yatırımcılar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Samsun İş Kadınları Derneği'nin (SAMİKAD) başvuru sahibi olduğu "Kadın Yatırımcı Yetiştirme Eğitimi ve Danışmanlığı Projesi" 4 farklı bölümden oluşan eğitim ve danışmanlık desteğinden oluşuyor. Proje kapsamında ilk olarak İnovest Kurucusu ve Genel Müdürü/ERBAN Ostim INP Melek Yatırım Ağı Üyesi/Lisanslı Melek Yatırımcı/Nitelikli Yatırımcı/GSYF Yatırımcısı/ANGİKAD Genel Sekreteri Unvanlarına sahip Dr. Ayşe Kuyrukçu tarafından "Yatırım Ekosistemi ve Dinamikleri" konularında eğitim verildi. Ardından Smart Hub kurucusu/Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Özkoç tarafından Risk Getiri Analizi eğitimi yapıldı. Programın 3. eğitiminde ise Av. Tuğçe Taşçı tarafından "Teknoloji Yatırımlarında Vergisel Avantajlar" konusunda eğitim düzenlendi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle programdaki konuşmasında katılımcıları selamlayarak, OKA'nın bölgedeki rolüne ve çalışmalarına yönelik bilgi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği"nin 2024 yılı için kalkınma ajanslarının çalışma teması olarak belirlendiğini ve OKA'nın bu doğrultuda özellikle kadın girişimcilerin kapasitelerini ve iş yapma becerilerini artırmaya, bölgede kadın girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için ekosistemi oluşturan aktörler ile iş birliği yapmaya, kadın istihdamını artırmaya ve kadın girişimciliğini özendirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere destek vermeyi hedeflediğini ifade etti. Samsun'da faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik olarak düzenlenen bu programın eğitimin devamında "Teknoloji Yatırımlarında Değerleme" eğitimi de düzenlenecek olup ek olarak SAMİKAD üyesi kadın girişimcilerin istifade edeceği bir yatırım değerlendirme aracı geliştirilecek. Söz konusu araç ile birlikte girişimlere yeni bir yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve birçok girişim arasından başarı potansiyeli en yüksek olanların seçilmesi daha pratik bir hale getirilecek, ayrıca yatırımcı adayı kadınlara değerlendirme aracının kullanımı konusunda birebir danışmanlık sağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Ekonomi samsun Eğitim Kadın

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