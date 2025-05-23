Samsun'da İlk Çeyrekte Yapı İzinlerinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğinde Samsun'da 3 bin 498 daireye yapı ruhsatı, 2 bin 479 daireye ise yapı kullanım izin belgesi verildiğini açıkladı.

TÜİK'in Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerine göre, Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 22 bin 502, daire sayısı ise 143 bin 626 oldu. Aynı dönemde yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı 20 bin 614, daire sayısı ise 130 bin 143 olarak belirlendi.

Samsun'da yapı ruhsatı verilen dairelerin toplamda 384 binada bulunduğu, bu dairelerin toplam yüz ölçümünün 481 bin 31 metrekare olduğu kaydedildi. Bu alanın 302 bin 725 metrekaresi konut, 65 bin 693 metrekaresi konut dışı kullanım ve 112 bin 614 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak raporlandı.

Konut dışı alan, konut alanını geçti

Yapı kullanım izin belgesi kapsamında ise 377 binada yer alan 2 bin 479 daire için belge düzenlendi. Bu dairelerin toplam yüz ölçümü 637 bin 687 metrekare olurken, konut kullanım alanı 220 bin 179 metrekare, konut dışı kullanım alanı 332 bin 552 metrekare, ortak kullanım alanı da 84 bin 956 metrekare olarak açıklandı. - SAMSUN