Samsun'da Haksız Fiyat Artışı Denetimleri Sürüyor

Samsun'da, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2025 yılında yaptığı denetimlerde 550 işletme hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle Haksız Fiyat Denetim Kurulu'na sevk edilmek üzere savunma talep edildi. Marketlerde kasa-raf farkı ve aldatıcı reklam denetimi yapıldı, bir firmanın gramaj oyunu belgelendi.

Ticaret Bakanlığı denetimleri ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da sürüyor. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun katılımıyla bir yerel zincir markette denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde haksız fiyat artışı, fiyat etiketleri ve kasa-raf fiyatı arasındaki farklar kontrol edildi. Özellikle bir tereyağı markasının 1 kiloluk paketle aynı ürünü 750 gram olarak satması tespit edildi ve firma hakkında "aldatıcı reklam" tutanağı düzenlendi.

"Tüketiciyi aldatıcı uygulamalardan koruyoruz"

Kürşat Turpçu, "Ticaret Bakanlığı, yaygın denetimlerini ilimizde sürdürüyor. 1 Ocak'tan itibaren denetimler devam ediyor. Bugün de bir yerel zincir marketteyiz. Denetimlerde haksız fiyat artışı ile ürünlerde mevzuata uygun fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını, etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasındaki farkı kontrol ediyoruz. Gösterişli ve aldatıcı indirimlerle tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Denetim rakamları açıklandı

Turpçu, yılbaşından bugüne kadar yapılan denetim ve idari işlemleri şöyle özetledi:

"1 Ocak'tan itibaren ilimiz genelinde 2 bin 100 market, 575 kafe/restoran ve bin 88 diğer sektörlerde olmak üzere toplam 3 bin 672 işletmede denetim gerçekleştirildi, 312 bin 801 ürün kontrol edildi. Denetim sonucunda bin 614 ürünle ilgili idari işlem yapıldı. Haksız fiyat artışı nedeniyle 550 işletmeden savunma talep ettik. Denetimler sebze-meyve reyonlarında ürün kimliği ve fiyatlar üzerinden de devam ediyor. Vatandaşlardan en çok kasa-raf fiyatı tutarsızlığı nedeniyle şikayet alıyoruz. Aldatıcı reklamlara karşı tüm tedbirleri alıyoruz."

Müdürlük yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - SAMSUN