Samsun'da kooperatifçiliğin geleceğine yön verecek projeler ödüllendirildi

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilmesi sebebiyle Samsun'da yapılan yarışmada, kooperatifçilikle ilgili projeler ödüllendirildi. Ödüller, Samsun Valiliği himayesinde Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumların desteğiyle sahiplerine takdim edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi kapsamında Samsun'da düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması"nda dereceye giren projelere ödülleri verildi.

Samsun Valiliği himayesinde, Ticaret Bakanlığı ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Şenliği" ve "Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması" ödül töreni Atakum ilçesinde bir otelde yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, sürdürülebilir kalkınma, tarımda kooperatifçilik, dijital dönüşüm ve gençlerin kooperatif modellerine katılımı gibi başlıklarda hazırlanan projeler ödüllendirildi.

Yarışmada üçüncülük ödülünü, "Samsun İli Manda Sütü Pazarlamasında Kooperatiflerin Etkisi" adlı projesiyle OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi doktora öğrencisi Kader Karabulut aldı. İkincilik ödülü, "Tarım Kooperatiflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkısı: Samsun İli Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Örneği" projesiyle OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi yüksek lisans öğrencisi Mücahit Bulut'a verildi. Yarışmanın birincisi ise "Üniversitede Öğrencilerden Oluşan Bir Kooperatif Kurulması" konulu projesiyle OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Ayal oldu. Ödüller, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener yaptığı konuşmada, "Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'de yaklaşık 12 bin kooperatife hizmet vermekteyiz. Bu 12 bin kooperatifin sistemde kayıtlı 1.8 milyon kooperatif ortağı bulunmaktadır. Türkiye gerçekten çok dinamik, ticari bir hayata sahip. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği kooperatiflere kullanmaya gayret ediyoruz. Belli başlı alanlarda tekelleşen firmaların agresif fiyat politikaları da gerek esnafın, gerek diğer tacirlerin maliyetlerini azaltma noktasında, daha kaliteli hizmet etme noktasında kooperatifleşmenin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu" dedi.

Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ise "Yılı dolu dolu geçirmek için var gücümüzle çalıştık. Biz şuna inanıyoruz. Her şeyin merkezinde eğitim var. Bu yılın etkinliklerin merkezine eğitimi koyduk. Ülkemizin rotasyonuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Şehrimizde bunu farklı bir boyuta ulaştırmak istiyoruz. Bu proje yarışmasına başvuran öğrencilerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Jüri olarak 5 kişilik bir jüri oluşturduk. Projeleri tek tek okuduk. Her hocamız kendi başına değerlendirmesini yaptı" diye konuştu.

Program, ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlikte, kooperatifçiliğin toplumsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekilirken, gençlerin bu alandaki yenilikçi fikirlerinin desteklenmeye devam edeceği vurgulandı.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
