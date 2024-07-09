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Samsun'da Fındık Rekolte Çalışmaları Yapılıyor

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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 10 paydaş kurumun katılımıyla önceden belirlenmiş 87 fındık bahçesinde rekolte çalışmaları yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Samsun'da fındık üretilen 450 lokasyonda çotanak sayımı yapılıyor' dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 10 paydaş kurumun katılımıyla önceden belirlenmiş 87 fındık bahçesinde rekolte çalışmaları yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, " Samsun'da fındık üretilen 450 lokasyonda çotanak sayımı yapılıyor" dedi.

2024 yılı üretim sezonunda, Samsun'un 13 fındık ilçesinde, önceden belirlenmiş fındık rekolte bahçelerinde, çotanak sayımı esasına göre veriler alınarak, fındıkta rekolte tahmini arazi çalışmaları yapılıyor. Çarşamba ilçesinde bulunan bir rekolte bahçesinde sayımlara katılan İl Tarım Müdürü Sağlam açıklamalarda bulundu. Rekolte çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Müdür Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın yanı sıra 10 paydaş kurumumuzla rekolte tahmin çalışmalarımız yapılmaktadır. Samsun'da 26 Haziran'da başlayan çalışmamız tahminen 17 Temmuz gibi bitirilecek. 13 tane ilçemizde yaklaşık 87 bahçemizde 450 lokasyonda bu çalışma yapılmaktadır. Sahil, orta ve yüksek kuşaklarda sadece fındık veren alanlarda bu çalışma gerçekleştiriliyor. Çotanak sayımına dayalı bir sayım yapılıyor. Doğru tahmin açısından bu şekilde çotanak sayımı ile en doğru tahmin yapılabiliyor. Burada hem çotanakların sayımı hem de daha sonra 100 adet fındığın kırılmasıyla yapılan sayımla en doğru rekolteyi bulmamız gerekiyor. Toplam fındık üreten illerimizin tamamında bu sayım bittikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığına bu rakamlar bildiriliyor" diye konuştu.

"Aradaki fark kapanıyor"

"Samsun fındık üretiminde ilk sırayı alabilecek mi?" sorusuna Sağlam, "Bizim Ordu'ya göre avantajımız şu: Düz ovada maalesef fındık alanlarımız var. Diğer Karadeniz illerine göre ovası çok fazla olan bir iliz. Özellikle Samsun'un doğu kesimlerinde, sahil kesimlerinde verimler çok yüksek. Diğer taraftan bakıldığında Ordu'nun hem hasadı zor hem de verim 100- 150 kilo arasındadır. Samsun'da ise 400- 450 kilo verim ve hasadın çok kolay olduğu yerler var. Yıllar itibarıyla aradaki fark kapanıyor" şeklinde konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadele

Kahverengi kokarca ile yoğun şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Sağlam, "Kültürel, mekanik, biyolojik mücadele ettik. Samuray arılarına bıraktık. Fazla görülen yerlerden ilaçlama tavsiyelerimiz oldu. Bu rekolte çalışmalarında sonra çiftleşme dönemlerinde 2. yumurtalarına bırakıyorlar. Onu gördüğümüz yerlerde ilaçlamaya devam edeceğiz. 2025 üretim sezonuna daha az bir kahverengi kokarca popülasyonu ile girmeyi arzu ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İbrahim Sağlam Samsun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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